Moment de convivialité lors de la galette de l'ASL Champforgeuil

Ce mercredi soir, Alain Jorland, Président de la section lutte de l'ASL Champforgeuil et l’équipe dirigeante ont célébré la nouvelle année en offrant la galette des rois à tous les membres du club. Après l'entraînement de l'école de lutte, encadrée par Christophe MISERERE et Alexandre TRAN, petits et grands se sont retrouvés autour de succulentes galettes confectionnées par Ophélie Mazoyer Vautier, la maman du Champion de France sénior 2019 Théo. Les clubs de Champforgeuil, Chagny et Chalon, chapeautés par le Comité de Saône et Loire de lutte organiseront les Championnats de France séniors au Colisée les 29 février et 1er mars prochain.