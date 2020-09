Joli succès pour les portes-ouvertes d'Air Chalon Club

Malgré le contexte sanitaire du moment, les Chalonnais ont répondu présents à l'invitation d'Air Chalon Club.

Au moment de faire le bilan de ces portes-ouvertes qui se sont déroulées sur la journée de samedi à l'aéroport de Champforgeuil, Marc Pedotti - Président de l'association et l'ensemble des bénévoles d'Air Chalon Club pouvaient afficher un large sourire. Météorologie au rendez-vous et port du masque obligatoire, ce sont tout de même pas moins de 16500 personnes qui ont été enregistrées aux entrées. C'est dire le joli succès du jour ! Animations en tout genre, professionnels de l'aviation, simulateurs de vols, exposition d'avions... c'est un savoureux cocktail qui a permis de satisfaire petits et grands !

L.G