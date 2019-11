Le sérieux coup de gueule de la Présidente de l’Amicale du Don du Sang Bénévole

Christiane Tremoy en a gros sur le coeur de voir la prochaine collecte de sang du 25 novembre 2019 annulée ….. faute de médecin !

« Quand on se rend compte de l’énergie qu’il faut pour notre équipe de bénévoles de l’Amicale du Don du Sang Bénévoles de Châtenoy le Royal, comme toutes les Amicales d’ailleurs, afin de permettre de recevoir dans de bonnes conditions les équipes de l’Etablissement Français du Sang, ainsi que pour donner du réconfort logique aux donneurs de sang grâce aux collations que nous offrons, et que vous recevez un simple coup de fil de l’EFS vous annonçant, une dizaine de jours avant, que la collecte est annulée faute de ne pas avoir de médecin disponible, le médecin titulaire étant en arrêt maladie, cela peut vous mettre en colère. » nous a fait savoir ce samedi 16 novembre 2019, Christiane Tremoy, présidente de l’Amicale du Don du Sang Bénévole de Châtenoy-le-Royal.

Puis d’ajouter : «Voir que l’EFS n’est pas en mesure de trouver un médecin remplaçant comme cela c’est toujours fait, me met hors de moi et je trouve dommageable cette façon de faire.

Cette annulation est une première sur le bassin chalonnais, mais il faut savoir que sur Mâcon cela s’est fait trois ou quatre fois. Je souhaiterais, pour le principe, savoir qui responsabiliser dans ces décisions, dans un pareil état de fait qui ne tient absolument pas compte de l’investissement que tous les bénévoles mettent.

Nous n’aurons pas de collecte avant le mois de février 2020, en souhaitant aussi qu’elle ait lieu. D’autant que nous profitons de ces collectes pour expliquer aux jeunes des écoles et du collège les raisons de ce geste qui sauve des vies. Nous avions prévu de recevoir environ 80 jeunes pour cette collecte d’une après-midi, car ces visites entrent dans un cursus scolaire donner par les enseignants. »

On peut comprendre que la Présidente en ait gros sur le coeur quand on connait l’investissement annuel de l’Amicale pour réussir à faire venir des donneurs lors des collectes, des donneurs qui sont tous conscients du bien-fondé de leurs gestes. Il serait bon, par ailleurs, d’en prendre conscience à un certain niveau en sortant du formalisme coutumier.

JC Reynaud