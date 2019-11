Accordéon, Musique et Chants, l’association aux choeurs de Music-Hall

Forte de ses 53 adhérents, l’association châtenoyenne est présente sur de nombreuses scènes de la région grâce à ses ateliers de musique et de chants.

On sent très bien une saine structure, à l’écoute du rapport moral de la présidente Anne-Marie Recordon. Une structure qui, au fil des ans, fait que cette association musicale châtenoyenne évolue et se donne les moyens d’évoluer tant par le matériel mis à disposition sur le plan technique que par la qualité des enseignements prodigués au sein des divers ateliers que ce soit pour les plus jeunes, les adultes, musiciens ou chanteurs, avec de toute évidence une devise qui pourrait être celle de l’association : « Si on chantait ».

De l’organisation !

Bien évidemment la présidente, lors de l’assemblée générale statutaire, a voulu avant tout remercier toutes celles et tous ceux qui se donnent pour que l’association ait et garde cette réputation musicale : « Nous avons voulu donner une nouvelle dynamique avec une organisation qui s’affine, que ce soit au niveau de la buvette, mais aussi de l’accueil et de l’installation du matériel. Tout ceci représente beaucoup de temps d’investissement, avant et après nos diverses prestations, tout en conservant l’équilibre de notre budget. » ( ndlr : de l’ordre de 38000 € annuel) a souligné lé Présidente.

Puis d’ajouter : « Nous souhaiterions faire connaître nos prestations dans d’autres communes, mais il sera important pour nous d’organiser une autre logistique pour le transport du matériel qui nécessite la location d’un camion à chaque concert et surtout nous fait beaucoup de manutention. Nous aimerions voir un peu plus de personnes nous aider pour installer et désinstaller. Mais je dirais surtout que c’est un vrai plaisir de proposer nos concerts, car tous donnent le meilleur d’eux-mêmes, que ce soient les élèves mais aussi par le temps donné des professionnels qui n’hésitent pas, malgré leurs autres occupations. C’est enthousiasmant de travailler ensemble. »

Un premier programme 2020 en place

Outre cette assemblée générale du 13 novembre 2019, l’association Accordéon, Musique et Chants a déjà au programme quelques concerts.

Le Directeur artistique Gilbert Drigon en a livré une partie :

le 7 décembre Concert de Noël à Oslon;

le 21 décembre 2019 Concert de Noël à Châtenoy-le-Royal;

le 7 mars 2020, le Concert de Jazz en partenariat avec la Municipalité de Châtenoy-le-Royal, avec un programme exceptionnel que nous dévoilerons début janvier 2020 ;

le 25 avril 2020, Concert de Music-Hall à Oslon;

le 9 mai 2020, Si On Chantait à Châtenoy-le-Royal, avec de nombreuses nouveautés qui se travaillent avec Sandrine Drigon, chef de choeur ( au pluriel);

en juin auditions des élèves à Oslon et Châtenoy-le-Royal

le 20 juin 2020, la traditionnelle Fête de la musique sous le préau de l’école Rostand de Châtenoy-le-Royal.

« C’est beaucoup de travail pour tout le monde mais le résultat est là, tout en répondant aux nombreuses demandes. » a conclu Gilbert Drigon, avec le souhait aussi de se faire connaître les prestations de l’association dans d’autres communes du secteur, histoire de toucher un nouveau public.

A noter, l’assemblée statutaire a voté des modifications aux statuts et au règlement intérieur, tout en créant un poste de Directeur Artistique Adjoint qui ne est attribué à la souriante Sandrine Drigon.

Un soutien municipal

Le maire Vincent Bergeret a tenu à être présent à cette assemblée générale malgré un emploi du temps chargé. Il était accompagné de son adjointe à la Culture, Patricia Fauchez. Tous deux ont dit combien cette association était vivante au travers de ses prestations.

Le maire a conclu cette assemblée en remerciant Accordéon Musique et Chants pour son investissement : « Vous avez eu encore une année riche et vous avez offert aux Châtenoyens des évènements culturels de grande qualité. Vous n’hésitez pas à participer au Forum des associations, véritable vitrine du monde associatif de la commune, au tissu culturel très riche. Nous serons bien évidemment derrière vous dont ce projet commun de la Soirée Jazz. Continuez à nous donner des spectacles de qualité cela en vaut la peine. »

JC Reynaud

Composition du bureau 2020 de AMC

Présidente : Anne-Marie Recordon

Vice-Présidente : Jocelyne Drigon

Secrétaire : Marie Pozet

Secrétaire Adjointe : Patrice Fourgeot

Trésorière : Adeline Vincent

Trésorier adjoint : Stefan Jay

Directeur artistique : Gilbert Drigon

Directeur artistique adjoint : Sandrine Drigon

Entrants au bureau : Noël Hayotte et Fabien Poulalier