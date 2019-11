Enrichissez le patrimoine liturgique de l’église Saint Martin !

L’Association les Amis de l’église Saint Martin lance une souscription participative à la réalisation d’une croix pour le choeur de l’église.

Actuellement les habitants de Châtenoy-le-Royal voit dans leurs boites aux lettres, un tract les invitant à participer à la souscription pour la réalisation d’une croix du choeur de l’église Saint Martin de Châtenoy-le-Royal.

Le financement de cette oeuvre d’art, qui enrichira le patrimoine liturgique de la commune, représente un cout de 2000€ pour sa réalisation et son installation, que ne peut supporter à elle seule l’association qui souhaite rendre plus visible la nature de ce lieu sacré qu’est l’église.

Il s’agit de faire réaliser une croix, de couleur cuivrée et veinée avec un ensemble de verres unis de plusieurs tons entre mordoré et marron caramel, rappelant ainsi le bois de l’autel. Une oeuvre qui sera réalisée par l’artiste Catherine Thivent dont son atelier « Couleurs et lumières » est situé à Macon.

Une croix qui prendra place entre le haut du meuble de tabernacle et le bas de la peinture du manteau de saint Martin ce qui permettra ainsi, pour les visiteurs, les fidèles ou toutes personnes se rendant dans l’église, de découvrir cette croix dans l’alignement de l’autel comme le montre la photo.

Pour souscrire c’est simple :

vous retournez le coupon de participation joint au tract qui vous a été distribué ces jours-ci dans votre boite aux lettres, en joignant votre chèque à l’ordre de Association des amis de l’église Saint Martin et en l’adressant sous enveloppe fermée au Trésorier de l’association Philippe Duchier, 12 rue André Messager, 71880, Châtenoy-le-Royal.

D’avance la président, le bureau et les membres de l’association vous remercient pour votre don et seront heureux de vous compter parmi eux lors de l’inauguration de cette oeuvre d’art qui se fera à l’occasion des cérémonies de Noël 2019.

JC Reynaud