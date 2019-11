7 et 8 décembre 2019 : le Marché de Noël fête ses 20 ans !

Le Comité de Jumelage, organisateur du Marché de Noël, a mis les petits plats dans les grands pour cette 20e Edition grâce à une quarantaine d’exposants, une tombola gratuite avec des voyages à gagner et une arrivée du Père Noël durant les deux jours.

Voilà 20 ans que le Marché de Noël s’est inscrit dans les manifestations phares sur la commune de Châtenoy-le-Royal. Crée à l’époque, à la salle des fêtes, sous l’égide de l’Espace Culturel Françoise Dolto, il a été repris en 2002 par le feu Comité des Fêtes en l’installant au gymnase Alain Colas et c’est en 2008 que le Comité de Jumelage a pris le relais, le ramenant ensuite dans la salle des fêtes à l’issue des travaux de réfection de celle-ci en 2016.

Voilà donc 20 ans que cela dure en devenant au fil du temps une référence dans le petit monde des marchés de Noël de ce type, c’est à dire sur un week-end et dans une salle couverte et chauffée. Un travail important pour le réaliser.

Une manifestation importante sur le Chalonnais

Nous avons fait un point avec le président du Comité de Jumelage, Philippe Martin et la cheville ouvrière de ce Marché pas comme les autres, Françoise Reynaud.

Pour le président la démarche est claire : «Cette manifestation est largement soutenue par la municipalité sur la plan matériel et nous avons décidé depuis quelques années de ne pas demander de subventions.

Le Marché de Noël reste la manifestation importante de l’hiver sur Châtenoy-le-Royal et sur l’ensemble du bassin du grand chalonnais, je puis vous l’assurer à voir le public fréquenter ses allées durant les deux jours. Nous ne sommes pas nombreux pour mettre en place cette manifestation et nous souhaiterions être un peu plus aider car, je tiens à le préciser, je souhaite que ce Marché de Noël perdure encore. »

Uniquement des créateurs et des producteurs

Pour mettre en place cette manifestation cela nécessite un important travail en amont. Pour cela il y a une personne qui met toute son âme à sa réalisation, avec les hauts et les bas que cela peut représenter, il s’agit de Françoise Reynaud, cheville ouvrière du Marché de Noël et trésorière du Comité de Jumelage de surcroit et soyons un peu fou, elle mérite un bon coup de chapeau !

« La préparation du Marché de Noël commence dès le mois de mars/avril en général, ou je lance les invitations auprès des exposants qui ont bien joué le jeu avec nous au cours du dernier Marché.

Puis j’invite également des nouveaux contacts que j’ai recherché lors de diverses rencontres ou déplacements, qui correspondent bien évidemment aux critères dont nous sommes très attachés, à savoir être créateurs ou producteurs. Nous n’admettons aucun revendeur. Pas toujours facile mais avec le temps et quelques informations nous arrivons à gérer.

Ensuite il faut préfigurer l’installation sur un plan de façon à ce que « nos hommes » puissent tracer, mettre les points électriques, les tables, chaises et grilles dans les salles et sur la scène, la veille de l’ouverture du Marché et que les exposants n’est plus qu’à s’installer. Cela peut paraitre simple mais c’est beaucoup de travail pour finalement, je le pense sincèrement, rendre ce Marché différent des autres sur la région. »

Un 20e Anniversaire exceptionnel

Pour cette édition 2019 qui a lieu les samedi 7 décembre et dimanche 8 décembre 2019, le Comité de Jumelage a décidé d’offrir des cadeaux de belles valeurs, à travers une tombola gratuite. Il sera remis un ticket à l’entrée, à raison de un par famille. Ce ticket sera a déposé en sortant, dans une urne installée au bar.

Il y aura deux tirages, le samedi 7 décembre et un tirage le dimanche 8 décembre, et ce pour les visiteurs du jour, le gros lot étant tiré au soir du dimanche.

Les lots principaux consistent en :

- Un repas-spectacle, pour deux personnes au Cabaret Odysseo à Plombières les Dijon.

- Un déjeuner croisière avec ambiance musette sur le Rhône, pour deux personnes, avec visite du magnifique Musée Confluence.

- Un voyage de 6 jours pour deux personnes, sur la Costa Brava, à Santa Susanna un séjour en bord de mer et la découverte de la Catalogne. C’est le gros lot !

- Et de nombreux lots de valeur recueillis auprès des exposants présents sur le Marché.

Dans une salle des fêtes décorée pour la circonstance, qui verra aussi l’arrivée du Père Noël et de ses papillotes, à des horaires difficiles à évaluer tant l’activité du brave homme est importante en cette période de l’année, mais il sera possible d’apporter les inévitables lettres de commande de jouets ou cadeaux !

Le comité de jumelage a prévu également, uniquement le dimanche, un maquillage gratuit pour les petits, mais aussi pour les grands, et il sera possible de déguster des gaufres ou de boire un vin chaud ( ou autres) à la buvette.

Un Marché de Noël qui mérite le déplacement pour faire ses achats ( ou ses commandes) pour les fêtes de fin d’année. Nous reviendrons sur la diversité que ce Marché peut offrir.

JC Reynaud

La Marché de Noël est ouvert :

le samedi 7 décembre à partir de 11h à 19h

le dimanche 8 décembre de 10h à 18h

à la salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal

avenue Maurice Ravel

entrée gratuite