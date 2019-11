Speranta : Un dernier voyage roumain en 2020 !

L’association Speranta qui a comme vocation d’apporter quelques réconforts vestimentaires, scolaires ou encore sanitaires à une région de Roumanie, va sans doute effectuer un dernier voyage durant l’été 2020.

En effet ce qui semblait une une nécessité évidente, il y a plus de 20 ans, d’aller porter un peu d’espoir dans ces Provinces de Moldavie ou de Transylvanie, n’a plus le même intérêt aujourd’hui qui sait maintenant un peu mieux se suffire à lui-même d’une part et du fait aussi que les correspondants locaux roumains ont réussi à mettre en place un circuit adapté aux besoins actuels et ne nécessitant plus cette aide humanitaire venant de Châtenoy-le-Royal.

Le Président de l’association Speranta, Jean-Claude Derain, a fait savoir que le dernier voyage se fera au cours de l’été 2020, au cours d’une petite soirée réunissant les bénévoles de l’association s’occupant de la collecte et de la confection des colis pour les voyages ainsi que de la répartition dans les secteurs, Heureux de la mission accomplie ayant apporté un peu d’humanité dans ce pays. Il est vrai que les rayonnages et l’espace qui était réservé à l’association semblent bien vide aujourd’hui. Il n’est donc plus nécessaire de déposer vêtements, jouets et autres matériel médical.

Un grand coup de chapeau aux acteurs de cette action qui aura duré plus de 20 ans.

JC Reynaud