Clin d’oeil aux 10 nouveautés du Marché de Noël de Châtenoy-le-Royal

Pas moins de 1200 spectateurs pour cette première journée d’un Marché de Noël vraiment à la hauteur de sa réputation, de sa qualité et de son ambiance. A découvrir encore aujourd’hui dimanche 8 décembre et en particulier les dix nouveautés parmi les quarante exposants.

Les chiffres sont sérieux parce qu’établis sur un comptage des tickets de tombola remis à l’entrée, une tombola gratuite ou il sera possible de gagner, ce soir, une voyage d’une semaine sur la Costa Brava pour deux personnes. Ce sont donc environ 1200 personnes qui ont parcouru les allées de la salle des fêtes et de la salle Rameau attenante ou sont essentiellement les producteurs du Terroir.

Nous avons voulu faire un clin d’oeil aux dix exposants nouveaux de ce 20e Marché de Noël de Châtenoy-le-Royal.

Le Domaine Jocelyne Chaussin de Bouzeron ou la bonne humeur est de mise, mais aussi la qualité des vins de cette exploitation familiale reprise depuis 1988 par Jocelyne et Jean-Louis Chaussin. Des vins qui font l’objet de beaucoup d’attention et élevés en bio, vendus à des prix très raisonnables de l’ordre de 7€ en moyenne.

Clelia Barbot de Torcy qui a su mettre en valeur des épingles à cheveux originales et pour tous les gouts, toutes les couleurs et grâce à ces deux filles qui lui ont suggéré de faire ce type d’épingles à cheveux, en plus vous avez droit à un beau sourire.

Jacquelina Gross est une artiste qui travaille le verre par filage à chaud d’un verre type Murano, afin de faire des bijoux originaux. Comme cette artiste n’a pas qu’une seule corde à son arc, elle réalise des céramiques autour des expressions du visage, un peu surprenant mais beau!

L’atelier de Jacquelina est à Châtenoy-le-Royal au 40 de la rue de Cruzille

L’Atelier de Charletine à Chaudenay est vraiment bien placé pour cette époque de Noël puisqu’il y est fabriqué des couronnes de Noël grâce avant tout à de la récupération dans la nature, de faune et de flore, afin de mettre en valeur ces produits.

Le Landau de Val, vous l’avez sans doute rencontré dans les rues de Chalon poussant un landau typique et vendant des compositions florales très originales faites à partir de plantes grasses. Valérie Guilhe est installée à Lux , 27 rue Joseph Bonin, mais venez la découvrir ce dimanche 8 décembre, cela vaut le coup d’oeil.

Coralie Titolo est installée à St Loup de Varennes, 62A rue d’herne. Son atelier My - Angel est spécialisé dans le création de bijoux et accessoires en cuir avec parfois une touche de céramique pour ces colliers et ses bracelets.

Josiane Tramoy s’est prise au jeu de tricoter des chaussons en laine. Ce qui a été pour elle, et le reste encore, comme un dérivatif, un vrai loisir et un passe-temps, elle tenait à le présenter lors de quelques Marché de Noël comme celui de Châtenoy-le-Royal mais aussi à Givry et au Breuil.

Sylvie et Cie c’est le domaine de Sylvie Rogier de St Rémy laquelle confectionne des biscuits maison et ce depuis 2013, au gré des mouvements professionnels de son mari. Un régal des papilles et des yeux car les sachets sont très présentés. A voir dans la salle Rameau, lors de ce Marché de Noël de Châtenoy-le-Royal.

Pour André Vorillon, le bois et surtout l’ébénisterie c’est son domaine lui qui, depuis sa retraite à l’Abergement de Cuisery, s’est mis à travailler le bois par tournage et l’effet est d’excellent facture quand on voit les réalisations de certains objets très pratiques pour la maison.

Céline Bouttier est venue de La Sarthe, des environs du Mans, pour présenter ses poteries hors du commun. Des objets de décoration ou utilitaires qu'elle a réalisé suite à une reconversion professionnelle, elle qui est une grande amoureuse de notre Terre, a voulu travailler cette terre issue de la Bourgogne s'agissant d'une carrière de la Puisaye toute proche. A vraiment découvrir et puis, c'est sa première exposition, alors un petit coup de pouce lui fera du bien.

Dix nouveautés qui se fondent dans la trentaine d’autres exposants, tous créateurs ou producteurs du terroir, aucun revendeur n’étant admis sur ce Marché de Noël pas comme les autres. En plus le Père Noël est annoncé vers 15h et il sera possible de se faire maquiller gratuitement, petits et grands.

Et bien sur la Tombola gratuite pour gagner le voyage pour deux personnes en Espagne.

Ce dimanche 8 décembre 2019 les portes du marché, installé dans salle des fêtes et la salle rameau de Châtenoy-le-Royal, avenue Maurice Ravel, ouvriront dès 10h du matin pour se fermer à 18h. Surtout ne manquez pas cette 20e Edition.

JC Reynaud