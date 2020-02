Le Scrabble de Châtenoy-le-Royal cherche à se renouveler

Au terme de 20 ans d’existence le club de Scrabble de Châtenoy-le-Royal souhaiterait voir son effectif s’étoffer et se rajeunir.

Quoi de mieux qu’une assemblée générale statutaire pour faire un point sur la vie d’une association. Il n’a pas été dérogé à la cette règle au travers du rapport moral du président en exercice, Jean-François Marlot.

Une certitude, le club de Scrabble châtenoyen se porte bien et poursuit son chemin commencé en 2000. Il a appartenu au président de retracé ce chemin parcouru depuis la création, en saluant une nouvelle fois Danielle Daudin, présidente fondatrice du club.

Un rappel historique qui prouve combien le club a bien évolué au fil du temps, tout en s’inscrivant dans les compétitions et en conservant aussi cette partie loisirs, afin de permettre au plus grand nombre d’adhérents d’être dans leur élément pour s’exprimer dans ce jeu cérébral, parfois dont les noms placés peuvent interpellés mais sont toujours justifiés dans leur sens.

Un club qui est donc reconnu sur le plan de la Fédération Française de Scrabble qui n’hésite pas à lui confier l’organisation, parfois couteuse pour les finances du club, de compétitions telle la phase 1 du premier Tour qualificatif pour le Championnat de France. Une compétition qui s’ajoute à celles disputées, pour ceux qui le souhaitent, concernant les 25 parties officielles que la fédération permet lors de simultanés, donnant la possibilité d’acquérir des points pour être classés dans des séries allant de 1 à 7.

Il faut savoir que chaque mardi, dans la salle d’activité du Centre Berlioz, il est possible de venir jouer avec le club à 14h30 pour les parties amicales et à 17h pour celles et ceux qui veulent se lancer un peu plus dans la compétition, cet horaire étant ouvert cependant à tous et de tous âges.

C’est d’ailleurs sur cela que compte le bureau du club pour étoffer un peu les effectifs et apporter du rajeunissement « Aujourd’hui nous sommes confrontés comme la plupart des autres clubs et même la plupart des associations, à un vieillissement et au manque de renouvellement de nos adhérents. » a souligné le président Marlot, en s’appuyant entre autre sur le nombre de participants au Tournoi de la Phase 1 avec 64 joueurs en 2014 et seulement 35 en 2019.

Les personnes voulant se lancer dans ce jeu du Scrabble peuvent venir le mardi à l’horaire qui convient sachant que le club peut prêter un jeu pour débuter, dans un premier temps en Loisirs et si la personne le veut se lancer dans la compétition par la suite.

L’action menée par le Scrabble de Châtenoy-le-Royal a été salué par Pascale Lepers, adjointe au maire en charge de la vie associative, laquelle a renouvelé la volonté municipale d’aider l’association par le prêt de salles ou par la subvention annuelle.

Pour contacter le Scrabble de Châtenoy-le-Royal

le président Jean François Marlot

telephone : 03 85 98 00 40

ou mail : [email protected]