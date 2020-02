La salle des fêtes équipée d’une vidéo-projection et sonorisée.

Un équipement mis à la disposition gratuitement pour les associations châtenoyennes.

Faisant suite à une demande de nombreuses associations châtenoyennes et en réflexion avec les associations, la Municipalité châtenoyenne a décidé d’équiper la salle des fêtes d’une sonorisation et d’un système de vidéo projection performant.

Un équipement attendu et qui donnera satisfaction a beaucoup d’associations organisant des manifestations au sein de la salle des fêtes, mais aussi ouvrant des possibilités pour l’organisation possible d’autres évènements qui parfois étaient impossibles et couteux, du fait de manque de sonorisation voir de possibilité de projection.

Vincent Bergeret, maire de la commune de Châtenoy-le-Royal a présenté ce mercredi 15 janvier 2020, cette nouvelle installation. Il a dit combien il était satisfait d’avoir pu mettre cet équipement à la disposition et gratuitement uniquement aux associations châtenoyennes : « Il y avait un réel besoin et pour avoir assisté à de nombreuses réunions ou assemblées générales dans cette salle, j’étais malheureux de voir soit les intervenants s’époumoner pour se faire entendre ou visualiser des documents avec une projection souvent peu visible par l’assistance. Nous avons pu faire cette installation, moyennant un investissement de près de 15000 euros, en ayant pris soin de l’avis de chacun d’entre vous. Il était difficile de faire mieux. »

En effet il avait été envisagé de mettre un écran Led, mais cela n’hésitait trop de contraintes techniques et dans un cout hors budget prévu a fait remarquer le maire. L’écran de dimension 5 x 3 mètres est en fonds de scène et se module sans changer l’image projetée. Coté Vidéo projection et son, il sera nécessaire d’utiliser un petit ordinateur portable, relié par un câble USB sur l’armoire ou encore d’utiliser son I Phone pour réaliser une relation Bluetooth, comme a pu le démontrer François Boissier, ingénieur chef des services techniques. Une installation qui a été réalisé par DilaTech, à St Bérain sur Dheune, entreprise audio pro et éclairage, bien connue de certaines associations châtenoyennes.

JC Reynaud