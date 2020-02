10 février 2020 : donner son sang pour sauver une vie

L’Amicale du Don du sang de Châtenoy-le-Royal invite, désormais l’après-midi, à participer le lundi 10 février 2020 de 15h30 à 19h30 dans la salle des fêtes, rue Maurice Ravel.

Prendre conscience du geste qu’est le Don du sang est avant tout un acte de citoyenneté à l’égard d’autrui. A l’heure ou l’on parle de cette citoyenneté comme étant une nécessité, il vaut mieux, plutôt que d’en parler, agir et se déplacer dans les centres ouverts par les Amicales de donneurs de sang sous l’égide de l’Etablissement Français du Sang. En faisant la démarche, il est bon de savoir que donner son sang ne met pas en danger la santé des donneurs et chacun d’entre eux est suivi par le médecin sur place.

Il est possible aussi de faire un don de plasma et de plaquettes (pas les jours de collectes), à condition d’avoir entre 18 et 65 ans et être reconnu médicalement apte au don. Le plasma permet de préparer des médicaments pour soigner les grands brûlés et les accidentés en état de choc ou encore les hémophiles atteints de troubles de la coagulation. Les plaquettes vont en, direction de la leucémie ou de l’aplasie médullaire ou lors de traitements lourds comme la chimiothérapie empêchant la fabrication de cellules sanguines par la moelle osseuse. Pour ce don de plasma ou de plaquettes il est nécessaire de prendre rendez-vous avec EFS à Chalon-sur-Saône en téléphonant au 03 85 42 74 90 ou de demander les renseignements sur place les jours de collectes.

Des collectes 2020 qui seront désormais effectuées les après-midi de 15h30 à 19h30. L’Amicale pour le Don du Sang Bénévole de Châtenoy-le-Royal et son équipe de bénévoles, placée sous la présidence de Christiane Tremoy, n’hésite pas à bien recevoir avant, pendant et après le don ou une collation reconstituante est proposée et offerte aux donneurs. Un instant de convivialité comme on sait le faire partager au sein de l’Amicale

JC Reynaud

Prochaine collecte le lundi 25 mai 2020, mêmes horaires