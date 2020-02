Quand le chant vient vous souhaiter une bonne Saint Valentin

L’Association de Musique Country de Châtenoy-le-Royal, en union logistique avec Accordéons Musique et Chants ont su donner le ton, l’envie de savourer et tomber amoureux ..… de la musique.

Concert d’une Saint Valentin anticipée dans la salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal dont, il est vrai, le public nombreux a su tomber amoureux d’un programme très large.

Un choix bien équilibré du coté de certaines références musicales vous ramenant parfois dans une époque ou la tendresse vous rendait amoureux plus que d’habitude, au détour d’un bal du samedi soir ou d’une soirée entre copains et copines…… en tout bien tout honneur disait-on !

Un large et grand détour sur des standards d’artistes français ou francophone mais pas que …. Un tour du monde de la chanson parfois anglo-saxonne, que les trois artistes chanteurs Marie, Catherine et Frédéric, ont su faire apprécier en étant parfois très interrogatifs sur les auteurs ou les créateurs de ces musiques qui continuent à enthousiasmer dès la première mesure qui, pour cette soirée exceptionnelle, était donnée par deux autres artistes musiciens que sont Sandrine Drigon au piano et Gilbert Drigon au synthé mais aussi son fidèle et inséparable accordéon : « c’est un drôle de p'tit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java…"

Une soirée musicale comme on aime à Châtenoy-le-Royal et ailleurs. Le Maire Vincent Bergeret a d’ailleurs bien profité de ces instants, qui se reproduiront, a-t-on laissé entendre du coté d’Ouroux sur Saône ou Epervans. Quand la musique est bonne on ne s’en lasse pas et bien sur on ne peut qu’en être amoureux …. de ce temps-là !

JC Reynaud