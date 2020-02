MUNICIPALES - Marine Mangione et Ensemble Châtenoy présenteront la liste complète lundi soir

à partir de 18h - Salle Rameau - Réunion publique

Communiqué de presse

Je conduis une liste centriste et humaniste et je souhaite vous présenter plus en détail celles et ceux qui m’entourent et qui donnent beaucoup de leur temps chaque jour pour l’avenir de Châtenoy-le-Royal. J’ai compris à quel point, l’engagement pour chatenoy est puissant quand on joint la sincérité. Ce qui m’anime c’est agir, avec cœur et authenticité. Notre liste Ensemble Châtenoy sera composée de 31 personnes, qui souhaite donner un nouveau souffle sur Chatenoy-le-Royal, cette liste que j’ai l’honneur de conduire est avant tout une équipe avec un projet qui s’engage humainement, toujours à l’écoute de vos attentes et de vos actions. Je le dis et cela sera mon engagement politique, l’humain doit être au cœur de toutes les décisions.

Venez nombreux lundi à partir de 18h00 à la Salle Rameau, pour que je vous présente mon équipe.

Nous souhaitons une ville plus inclusive, un interprète de la langue des signes française (LSF) sera présent pour que les personnes malentendantes puissent nous comprendre.

Marine Mangione

Tête de liste Ensemble Châtenoy

Ensemble un nouveau départ