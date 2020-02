Bon moment de partage pour les Ainés autour d’un karaoké géant

Le CCAS a convié, sur inscription préalable, les aînés de la commune à venir participer à un karaoké à la salle des fêtes.

Pourquoi ne pas chanter plus qu’à l’accoutumée pour la Saint Valentin ? C’est ce que le CCAS Arc en Ciel de la rue Colette a proposé aux Ainés de la commune en les invitant, sous réserve d’inscription, ce vendredi 14 février 2020 à participer au karaoké animé par la DJ du jour « Chantal », son acolyte François et bien évidemment l’équipe chargée des Seniors sur la commune Stella et Bérengère.

Le maire Vincent Bergeret est venu saluer les participants alors que des élus chargées des personnes dites âgées ont servi le gouter prévu à cet effet. Un karaoké qui est dans la continuité de celui effectué en fin d’année 2019 dans la salle des 4 Saisons du CCAS et qui était aussi une façon de mettre à contribution la nouvelle installation de vidéo projection de la salle des fêtes.

Tout le monde y est allé de son petit refrain, micro en mains, parfois un peu loin de la justesse musicale, mais peu importe, l’essentiel ayant été de passer un bon moment de convivialité.

JC Reynaud