Elections Municipales : Communique de la liste "Châtenoy pour la transition"

"Châtenoyennes, Châtenoyens,

Nous remercions tous ceux qui se sont déplacés dimanche 15 mars pour les élections municipales malgré des conditions particulières et bien sûr tous ceux qui ont participé à l’organisation que ce soit les agents de la municipalité, les élus, les présidents de bureau de vote, les assesseurs, les délégués de listes ou les personnes ayant participé au dépouillement.

Par contre, nous ne pouvons que nous désoler d’une abstention record atteignant 62 %.

Vous avez choisi majoritairement de reconduire l’équipe actuelle menée par Vincent Bergeret que nous félicitons pour cette victoire. Notre liste ‘Châtenoy pour la Transition’ comme celle menée par Marine Mangione (que nous félicitons pour son élection au conseil municipal) n’ont pas su convaincre suffisamment. Nous remercions nos électeurs pour la confiance qu’ils nous ont accordée et nous leur assurons que les 3 élus de notre liste travailleront de manière constructive avec le Maire dans l’intérêt des habitants.

Malgré ces résultats, nous sommes convaincus que la transition démocratique, énergétique et environnementale est nécessaire. Nous serons vigilants à ce que l’équipe municipale tienne compte de ce fait. Si nous n’avons pas suffisamment convaincu, c’est peut-être que nous n’avons pas été suffisamment pédagogues et que notre démarche n’a pas été assez claire. Bien sûr, beaucoup ont peur du changement mais encore une fois cette transition est inévitable. Ainsi, nous viendrons régulièrement à votre rencontre, nous organiserons des évènements pour partager avec vous autour de la transition et nous assurerons également une permanence régulière où vous pourrez venir nous rencontrer.

La formidable équipe que nous avons formée continuera à tisser des liens avec chacun d’entre vous. Aussi, le mouvement que nous avons débuté et l’enthousiasme qui a grandi ces dernières semaines ne doit pas s’éteindre. Au contraire, nous devons continuer à avancer et nous ne pourrons le faire qu’avec vous.

Merci encore de votre confiance."

Pascal Legoux, Florence Folléat et Kamal Hammani pour la liste ‘Châtenoy pour la Transition’