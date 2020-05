Une boutique « le Bar à lait » initié par « l’Elevage Galoche », des produits du terroir en vente directe dans un choix important, comme quoi nos locaux existent bien et connaissent surtout leurs métiers.

Pas moins de 21 producteurs regroupés dans une boutique sympa « Le Bar à Lait », située au 30 avenue Charles de Gaulle à Châtenoy-le-Royal et dont la réputation n’est plus à faire tant par le sourire, le service, surtout la qualité des produits et des prix très raisonnables.

Cette période loin d’être commune à d’autres a permis de se rendre compte que l’on faisait parfois venir d’autres départements des produits, alors que l’on avait ce qu’il faut à la porte de chez soi pour ainsi dire, surtout quand vous avez le bonheur et la faveur d’être servi chez vous, dans ce contexte, contraignant certains d’entre-nous à rester chez soi pour raison d’âge. Un service simple et bénévole qui devrait en inspirer certain !

Malgré la crise sanitaire qui bloque encore notre département, le magasin est ouvert du mardi au samedi de 9h a 12h et 15h a 18h, au lieu de 19h habituellement. Dimanche et jours fériés de 9h a 12h

Et comme ce sont des gens responsables et solidaires, les gestes barrières sont bien en place, dont la désinfection des rampes, poignées comptoir et la vitrine quotidiennement. Avec une admission de deux personnes maximum dans le magasin, du gel hydroalcolique mise a disposition des clients, une caisse préservée par un large Plexiglas et un paiement sans contact . Que demander de plus !

Le magasin est ouvert afin de satisfaire au mieux la clientele et pour répondre à une forte demande de consommer du local. Après le déconfinement le magasin restera ouvert jusqu’à 19h au lieu de 18h, sans aucun changement concernant les règles sanitaires et aucun changement également sur la disponibilités des produits.

JC Reynaud



Découvrez ci-dessous les 21 producteurs

et leurs produits disponibles dans la boutique :

- Les produits laitiers : lait cru, lait pasteurisé, beurre, crème, fromage blanc faisselle, yaourts fermiers nature, aromatisés et sur lit de fruits; crème dessert chocolat, vanille caramel, vanille exotique, café et fromage frais de vache du « GAEC Elevage Galoche » de Cédric et Anne Laure Galoche à Châtenoy-le-Royal

- Les viandes de volailles, terrines et plats cuisinés « Les Délices de nos Campagnes, Ferme du Grand Coppis » de Pascal et Stéphanie Peulson à Chatenoy le royal

- Les glaces et sorbets bio « Le jardinier glacier » de Sylvie Guigue à Saint Etienne-en-Bresse.

- Les escargots en croquilles ou autres de « l’Escargot des prés » par David Camus à Fontaines

- La viande porcine de « La ferme du Petit Velard » à Serrigny-en-Bresse

- L’agneau de la « Bergerie de la Saugerie » à Villeneuve-en-Montagne

- Les fromages Petit Comté et Morbier de la Fromagerie à Poligny (39)

- Les douceurs salées et sucrées de « La saveur de l’artisanat » à Pontoux

- Le fois gras et les plats cuisinés de canard de la « SCEA Lou Metche » à Saint Bonnet-en-Bresse.

- Les terrines et rillettes d’agneau de « La Ferme de Martois » a Martois

- Les terrines et confitures BIO des « Pères Chavanne » à Cormatin

- Les huiles et farines BIO de « La Ferme de papa » à Lalheue

- Les bieres BIO «l’Audacieuse » à Chagny

- Les vins de Mercurey du « Domaine du Losange-Moreau » à Saint Martin-sous- Montaigu

- Le caramel au beurre salé de « La folie des papilles » à Buxy

- Les brioches et pâtisseries de «La bonne brioche » confectionnées par Romain Chomette à Fontaines

- Les miels de la « Miellerie de la nature » de Gilbert Bomtemps à Boyer.

- Les plantes médicinales, soins naturels artisanaux « Strega Della Veda » par Anne-Carole Couzon à Change (21)

- L’essence de fleurs plantes aromatiques et médicinales d’Angélique Girard à Antully.

- Les fruits et légumes de saison du « Jardin des Saveurs », culture raisonnée de Nadine et Bruno Vialay à Saint Marcel

- Le pain au levain de la « Boulangerie Cicala » à Dracy le Fort