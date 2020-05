La ferme du Grand Coppis annule ses Portes Ouvertes pour Pentecôte

Face à la situation actuelle, le GAEC du Grand Coppis, chemin de la Brosse à Châtenoy-le-Royal a décidé d’annuler sa traditionnelle manifestation « Portes Ouvertes » laquelle devait se dérouler pour le week-end de Pentecôte les 30 et 31 mai 2020. Le magasin est cependant toujours ouvert aux horaires habituels.

Ce qui était un évènement depuis 2016, dans les bâtiments de la Ferme du Grand Coppis, chemin de la Brosse à Châtenoy-le-Royal, connue pour ses produits « Aux Délices de la nos campagnes », ne sera pas possible le samedi 30 et dimanche 31 mai 2020, ni même d’un éventuel report à une date ultérieure.

Tous les ans, pour la Pentecôte, Stéphanie Peulson, son mari Pascal et toute la famille, se mettent en quatre pour accueillir à cette occasion dans la stabulation de la ferme adaptée pour cette occasion, producteurs et visiteurs tout en faisant profiter d’un excellent repas confectionné par Stéphanie, avec les produits Maison et servi à 200 personnes que ce soit le samedi ou le dimanche midi :

« C’est un évènement attendu par nos clients surtout que nous faisons un repas de A à Z avec nos produits fermiers. L’année dernière nous avions servi un Poulet à la Gaston Gérard (ndlr : tout un programme !). De plus notre Marché des producteurs attire quelques 1000 visiteurs sur le week-end.

Face aux évènements actuels nous sommes donc contraints et forcés d’annuler ces Journées Portes Ouvertes avec l’impossibilité de les reporter pour cette année car le travail de la ferme continue avec les travaux dans les champs tels que les foins et les moissons. Nous réfléchissons sur le maintien du Marché d’Automne, avec un repas autour des producteurs. » nous a fait savoir Stéphanie Peulson qui tient à s’excuser auprès de tous les producteurs mais aussi des visiteurs. On peut très bien comprendre cela sachant que par ailleurs le magasin reste ouvert.

Depuis de nombreuses années le Grand Coppis, produit et vend ses produits de la ferme, sous l’appellation « Délices de nos campagnes », dans son magasin installé sur place, Chemin de la Brosse à Châtenoy-le-Royal, des produits conditionnés dans le laboratoire attenant.

Le magasin est ouvert du mercredi au samedi de 8h30 à 13h et le vendredi soir de 17h à 19h.

Vous y trouverez les produits élevés et transformés dans la ferme, comme la volaille : pintades, poulets, canards ou encore la viande bovine et les fameuses terrines ou plats cuisinés au labo par Stéphanie Peulson. Mais aussi des produits de producteurs locaux dont la liste est ci-dessous.

Il ne faudrait pas oublier de dire que l’un des fils de la famille s’est lancé dans les légumes et que l’on peut aussi acheter les produits « verts » issus d’un maraichage raisonné.

A Châtenoy-le-Royal les agriculteurs savent répondre aux besoins d’un marché local, de proximité et certifié d’origine à des prix raisonnables et vous pouvez continuer à y aller en toute confiance.

JC Reynaud



Les producteurs locaux présents chaque semaine

dans le magasin « Délices de nos campagnes »

les fromages de la chèvre de Russilly,

le porc de earl Bigot

les escargots de l'escargo'joux,

les chocolats des délices de Lucie,

les lapins de Philippe Bon,

le vin de Bouzeron du Domaine Chaussin,

les yaourts de gaec élevage Galoche

le miel de gaec de la Natouze

les confitures de Colette

les lentilles de Means