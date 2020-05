Vincent Bergeret, élu maire de Châtenoy-le-Royal

Ambiance très feutrée, voir même un peu trop silencieuse, dans la salle des fêtes pour cette élection du Maire et des adjoints, élus au premier tour des élections municipales 2020.

Il est vrai que le décor était très différent de ce que peut être la salle du Conseil Municipal habituelle qui, comme toute salle de travail, se veut plus appropriée pour des débats nécessaires à toute démocratie, surtout lorsqu’il s’agit de l’exécutif municipal.

Pandémie, confinement, déconfinement, etc, etc, etc… obligent, le Conseil Municipal s’est déplacé dans la salle des fêtes Maurice Ravel permettant ainsi de mieux respecter les consignes sanitaires de distanciation.

Surprenant de voir tous les Conseillers Municipaux masqués, parfois difficiles à reconnaitre pour cause de coiffures en attente de remise à niveau ! Mais cela surprend d’autant plus que, dans d’autres élections diffusées aux informations télévisées de ce samedi 23 mai 2020 à midi, ce port du masque semblait avoir été totalement oublié par bon nombre.

Dans un ordre du jour bien établi et s’appuyant sur les articles du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), il a été rappelé le résultat des élections municipales du 15 mars 2020, élections qui a permis à la liste « Objectif Châtenoy-le-Royal » menée par Vincent Bergeret de passer dès le Premier tour en enlevant 25 sièges sur les 29 prévus pour une commune telle que Châtenoy-le-Royal. La liste Chatenoy pour la Transition, menée par Pascal Legoux a obtenu 3 sièges et la liste « Ensemble Chatenoy-le-Royal, menée par Marine Mangione s’est contentée d’un siège.

Le scrutin de vote pour le siège du Maire a été placé sous la présidence du doyen d’âge, en l’occurrence Pierre Grepin. Vote nominatif, à bulletin secret, avec un seul candidat déclaré et proposé, s’agissant donc de Vincent Bergeret. Un vote revenu avec une majorité de 26 voix pour 3 bulletins blancs, ce qui semble dire que l’un des quatre conseillers municipaux des listes battues à voter pour cette élection nominative et individuelle.Il a appartenu à Marie Mercier, Sénateur de Saône-et-Loire, Maire honoraire et Conseillère Municipale de remettre à Vincent Bergeret, l’écharpe tricolore aux pompons dorés.

Le maire ainsi installé a fait procéder à l’élection des huit adjoints pour cette mandature et ce conformément aux textes en vigueur. Un scrutin de liste composée de Roland Bertin, Pascale Lepers-Tassy, Pierre Grépin, Jeanne-Marie Martin, Henri Lombard, Marie-Thérèse Boissot, Fabrice Rignon, Isabelle Haubensack. La également le résultat a été clair : 25 voix pour la liste, 3 enveloppes vides et un bulletin nul. Les fonctions de chacun seront précisées lors d’un prochain Conseil Municipal fixé au 4 juin 2020 à 19h.

Le troisième et dernier point de l’ordre du jour a consisté a voté les indemnités de fonctions du Maire et des adjoints.

Avant de clore la séance, Vincent Bergeret a tenu a rappeler tout le travail entrepris par les Services et le personnel de la commune lors de cette période de confinement : « Si je reviens sur ces temps compliqués c’est pour saluer le travail de chacun pour que notre Ville continue à vivre : Voirie, Police Municipale, accueil ou encore le CCAS. Il y a eu une présence tous les jours de nos agents et surtout nous avons voulu être vigilants au regard des personnes isolées ou en difficultés. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont pu répondre présent et à souligner également la présence journalière de la Directrice Générale des Services.

Un regret cependant dans cette période bien compliquée et qui peut revenir, j’aurais aimé un peu plus de présence de l’Etat auprès des communes. Il a fallu, entre autres, se battre pour obtenir des masques et heureusement que le Département, le Grand Chalon et nous-mêmes avons pu anticiper et gérer au mieux de nos possibilités afin, entre autres, de distribuer les masques à chacun des habitants en vue du déconfinement annoncé. Dans cette période de déconfinement il faut encore rester prudent et vigilant et bien respecter ces gestes barrières.

Enfin je voudrais dire que pour cette mandature il faudra agir avec beaucoup d’humilité. Se montrer présent auprès de tous les Châtenoyens et notre projet nous ferons le nécessaire pour le porter jusqu’au bout.

je demande à l’opposition un partenariat créatif et constructif. Que travaillons dans un esprit du respect de chacun. Il nous appartient à nous tous de bien vivre ensemble et que ce soit notre objectif à tous. »

JC Reynaud