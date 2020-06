18 juin 1940, un Appel pour la Liberté

Il y a 80 ans un homme, le Général Charles de Gaulle lançait un appel aux Français, Châtenoy-le-Royal a tenu à commémorer cette page importante de l’Histoire de France.

18 juin 1940, depuis Londres, devant un micro de la BBC, un homme lançait un vibrant Appel à destination des Français et des Françaises. Un Appel qui marquera l’Histoire, destiné à faire retrouver la Liberté en faisant abattre l’invasion nazie.

Cet homme pas comme les autres s’appelait Charles de Gaulle. Peu de monde le connaissait, peu de monde a entendu cet Appel qui, aujourd’hui, mérite d’être commémorer comme un fait de l’Histoire de notre pays : la France .

Appel à la rébellion, mais quelle rébellion ! Non pas pour tout casser ou vandaliser, mais pour demander au Peuple de France de prendre en main sa destinée et de se soulever au nom de la Liberté, un des trois mots qui font la devise du Pays avec Egalité et Fraternité. Il serait bon, 80 ans plus tard, de se rappeler du sens voulu par celui qui, quatre plus tard, triomphera avec les Alliés en libérant la France et l’Europe de ce joug totalitaire et cruel.

En commémorant tous les ans cet Appel du 18 juin du Général de Gaulle, la France veut souligner toute l’importance que peut avoir le sens de la Patrie. Une Patrie qu’il faut respecter pour son Histoire, mais aussi et surtout au regard des hommes et des femmes qui l’ont construite au fil du temps, qui l’ont constituer et créer pour que cette Liberté d’être, de penser, de s’aimer même avec nos différences qui sont parfois difficiles à admettre et dont le souci doit être de se respecter les uns et les autres.

C’est en demandant une union que l’Appel du 18 juin 1940 prend toute sa valeur et a réussi à motiver des hommes et des femmes dans un désir de liberté. Même 80 ans après, il ne faut pas effacer de la mémoire collective cette page d’Histoire, en laissant place à cet individualisme destructeur de la personne humaine, cette précieuse richesse que peut être l’Homme.

Voilà pourquoi la commune de Châtenoy-le-Royal, même avec une petite délégation de Conseillers Municipaux, circonstances obligent, a tenu à commémorer symboliquement devant le Monument aux Morts, cet Appel historique, par respect pour ceux qui ont leurs noms inscrits sur le Monument et qui sont tombés pour notre Liberté. Souviens toi !

JC Reynaud