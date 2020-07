60 élèves de CM2 reçoivent des calculettes pour le passage en 6e

Les élèves de CM2 des trois groupes scolaires de la commune ont reçu une calculette des mains de Vincent Bergeret, maire de Chatenoy le Royal, lequel était accompagné de Marie-Thérèse Boissot, adjointe aux affaires scolaires, et ce à l’occasion de leur passage en 6e au Collège.

Au total ce sont 60 élèves ont été équipés avec cette machine, dont le coût est estimé à 50€ pièce, devenue nécessaire dorénavant dans les études secondaires jusqu’en 3e.

Pandémie et consignes sanitaires obligent, la remise de ces calculettes s’est faite dans les trois écoles, Rostand, Berlioz et Cruzille, contrairement aux autres années ou les élèves étaient reçus dans le Salon d’Honneur de la mairie. « Faites-en bon usage, a souligné le maire, la rentrée scolaire pour la plus grande majorité d’entre-vous, se fera au Collège Louis Aragon, qui a eu la bonne idée de mettre sur son site une visite virtuelle de ses installations. Je vous invite à le parcourir, vos parents ayant reçu un mail et un lien à ce sujet pour vous familiariser avec ce qui sera votre centre d’intérêt scolaire à la rentrée. »

Un joli cadeau offert par la municipalité de Châtenoy-le-Royal sachant que les groupes scolaires sont sous la responsabilité municipale en matière de fonctionnement matériel. Place aux vacances d’été mais aussi aux travaux qui seront entrepris dans les différents groupes scolaires.

JCR