L’Espace Royal Jeunes offre des nombreuses activités

Les Ados profitent de l’ERJ depuis le 6 juillet et ce jusqu’au 7 aout 2020 et une reprise le 24 aout.

Les jeunes de 11 à 17 ans ne sont pas laissés sur le bord du chemin, pour eux aussi bon nombre d’activités sont proposées à l’Espace Royal Jeunes grâce à l’équipe animée par Léogadie Duplat. Comme pour les petits les gestes barrières et de distanciation ont été mis en place. Le climat très favorable de cet été permet également de pratiquer un maximum d’activités en extérieur.

40 jeunes adolescentes et adolescents se retrouvent régulièrement à l’ERJ et une dizaine les rejoignent ponctuellement en fonction du thème proposé. Tout le travail de préparation de ces activités s’est articulé autour des infrastructures de la ville. Encadrés par des animateurs et des intervenants extérieurs les jeunes bénéficient malgré tout de belles et nombreuses activités comme l’initiation à la pêche à l’étang Chaumont animé par un jeune bénévole de 21 ans passionné de pêche; le stage de graffs avec le graffeur Snare One; l’atelier manga; l’initiation au hockey et bien d’autres choses.

L’ERJ propose aussi quelques sorties d’escalade, de bowling, d’équitation, de baignade dans les plans d’eau de Beaune, de randonnées en trottinettes électriques, le tout sous la surveillance des 3 animateurs.

On peut noter aussi l’ouverture d’un chantier jeune avec pour thème la valorisation et la sensibilisation au monde du travail et un autre pour réaliser une fresque en graffs sur la biodiversité.

Pendant les 3 premières semaines de juillet les policiers municipaux ont participé à des actions pédagogiques au City stade.

Le passage au centre de loisirs et à l’Espace Royal Jeunes a suscité chez certains jeunes des vocations. Après un stage d’animation ils ont pu poursuivre jusqu’au BAFA et sont revenus comme animateurs dans ces structures châtenoyennes, preuve qu’ils s’y sentaient bien et ont gardé un très bon souvenir des équipes d’animation.

C. Cléaux