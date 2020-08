Le photo du jour : Un panneau de bienvenue à l’entrée de la commune

Vous avez sans doute remarqué que, depuis la semaine dernière, si vous passez par la route allant à Autun, un panneau qui vous souhaite la bienvenue sur la commune de Châtenoy-le-Royal,panneau implanté à hauteur de la zone commerciale, dite « Zone verte ».

Une façon d’accueillir celles et ceux qui traversent la commune ou qui vivent, dans une de ces quatre communes du Département de Saône et Loire, classées « Villes et Villages 4 Fleurs ». Un accueil symbolisé par ces coquelicots, fleur aux pétales doux comme de la soie et à la symbolique de repos, de quiétude et de consolation, le tout pour la photo sur un fond de Grand Frais.

JC Reynaud