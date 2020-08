"Accordéon, Musique et Chant" organise son programme de la nouvelle saison

Cours et répétitions font l’objet d’une programmation pour l’année à venir afin de permettre des inscriptions ou ré-inscriptions et ce sous respect des règles sanitaires qui seront en vigueur.

L’Association « Accordéon, Musique et Chant » présidée par Anne-Marie Recordon et sous la direction artistique de Gilbert et Sandrine Drigon, a mis en place un programme de travail depuis l’Ecole de Musique jusqu’aux différents choeurs pour enfants, adolescents et adultes.

Bien évidemment toutes ces activités proposées par l’Association se feront dans le respect des règles sanitaires imposées du moment que ce soit pour les cours individuels à Châtenoy-le-Royal ou à Oslon ou pour les cours collectifs, quand l’accès aux salles sera autorisé par la Municipalité, une décision devrait être prise sur ce point dans les jours prochains.

En attendant l’Association reçoit les inscriptions pour :

- Les cours individuels de l’ Ecole de Musique Sandrine et Gilbert Drigon

Cours ayant lieu à Chatenoy-le-Royal et Oslon pour Piano, Accordéon, Synthétiseur, Chant

- Les cours Collectifs :

Eveil Musical (dés 4 ans)à Chatenoy-le-Royal, le mercredi de 10h15 à 11h et à Oslon, le jeudi de 18h15 à 19h

The Voice band School (enfants et adolescents, style Chansons Pop Rock, Soul, R’n’B, Comédies musicales à Chatenoy-le-Royal, le mercredi de 14h à 15 h

Chœur Studio Live (adultes) au style Chansons Franco/Américaines de type Variété, Jazz et Gospel …. à Chatenoy-le-Royal, le mardi de 20h à 21h

Pour tous renseignements et inscriptions, il suffit de contacter les numéros de téléphone suivants : 06 73 40 93 20 ou 06 08 89 52 30

ou allez sur le site : www.drigonmusique.fr



JC Reynaud