Actualisé : A qui profite le crime ? Nouvelle incendie à la Mairie de Châtenoy-le-Royal.

Ce dimanche matin 30 aout 2020, à 4h20 les pompiers du Centre de Secours chalonnais ont du intervenir sur les bâtiments municipaux du Centre Prévert situés à l’arrière de la Mairie de Châtenoy-le-Royal.

Un feu volontaire a été mis au même endroit que celui dont nous avions fait part dans notre article du dimanche 16 aout 2020. Cette fois-ci ce sont trois poubelles, récupérées dans l’emplacement ou elles sont entreposées dans la cour de la Mairie, qui ont permis aux incendiaires d’y mettre le feu, lequel s’est propagé sur la porte du garage déjà endommagée, la détruisant totalement, provoquant de plus grands dégâts à la structure de l’immeuble dont les locaux de permanences associatives. Pompiers, police et Municipalité se sont rendus sur les lieux et à 7h10 de ce dimanche 30 aout 2020, le feu a pu être maitrisé.

Le Maire Vincent Bergeret, que nous avons contacté par téléphone, est désabusé devant un tel comportement inadmissible de gens inconscients et totalement irresponsables : « Nous aurions pu avoir des dégâts plus importants. Heureusement la structure du bâtiment comporte une dalle en béton, sans charpente bois, ce qui a permis de ne pas voir une propagation de cet incendie volontaire.

C’est encore plus grave que ce qui s’est passé il y a quinze jours et bien évidemment nous allons de nouveau porter plainte. La Police est sur les lieux et les pompiers ont pu maitriser. Je ne vous cache pas mon dégout devant de tels actes. »

Nous ne ferons aucun commentaire agressif cette fois-ci, au regard des auteurs d’un tel acte de vandalisme, sinon de constater que « les pois chiches » sont plus digestes lorsqu'ils sont dans le couscous !

JC Reynaud

10h - Les Pompiers ont du intervenir une nouvelle fois afin d'inonder quelques fumeroles réapparues briévement. Contrairement à ce que l'on pouvait penser les dégats sont certes importants mais ne touchent que le seul garage municipal dans lequel étaient entreposés les vélos du Delir'Tour confectionnés par les jeunes de l'Espace Royal Jeunes.

Aucune autre salle : bureau de permanence de l'opposition, des associations Yoseikan et Multi Gym, salle Mauve et salle de répétitions n'ont été affectées. Il restera cependant à refaire une grosse partie de la toiture brulée ou dégagée par les pompiers pour intervenir afin que le feu ne se propage pas sur l'ensemble du bâtiment.

La Police Nationale, venue de Mâcon, a ouvert son enquête en constatant que le feu a bien été mis dans trois poubelles. Même procédé de vandales que le feu du dimanche 16 aout 2020