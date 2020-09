Comité de Jumelage : reprise des cours d’espagnol le 17 septembre 2020

Débutants ou intermédiaires et bien évidemment les confirmés en conversation, c’est la reprise des cours de langue espagnole du Comité de Jumelage de Châtenoy-le-Royal

Petit à petit la vie associative de la commune reprend ses droits du fait de la mise à disposition des salles et des installations, sous réserve d’une convention passée avec la Municipalité s’agissant de l’utilisation des lieux et des conditions sanitaires du moment à observer.

Pour qui? Ou, quand et comment s'inscrire

Le Comité de Jumelage de Châtenoy-le-Royal peut ainsi reprendre une de ses activités importante avec la possibilité de découvrir la langue espagnole en Castillan, au travers de cours de trois niveaux : débutants, intermédiaires et confirmés en matière conversationnelle.

Des cours qui sont dispensés à partir du jeudi 17 septembre 2020 dans la salle bleue du Centre Prévert (derrière la mairie de Châtenoy-le-Royal) par Philippe Romero, professeur d’espagnol, aux horaires suivants :

- à 15h45 pour les débutants et intermédiaires

- à 17h15 pour le groupe conversation

Pour s’inscrire ou se réinscrire il suffit de contacter le Professeur au 06 22 10 36 36 ou par mail à [email protected]

Il est bon de rappeler que la ville de Châtenoy-le-Royal est jumelée avec Béniganim, ville de la Province de Valencia. Un Jumelage initié en 1989 qui vit ou survit, du coté espagnol, de par la bonne volonté de élus Valenciens du moment. Actuellement les relations sont quelque peu mises en sommeil malgré des contacts entrepris en 2019 par la Ville de Châtenoy-le-Royal et le bureau du Comité de Jumelage que préside Philippe Martin.

L’espoir fait vivre dit-on, il est donc souhaité une reprise des contacts du coté de l’Espagne, ceci n’empêchant nullement de poursuivre les cours et peut-être, si les conditions sanitaires actuelles sont plus souples d’envisager un séjour sur le sol espagnol, pourquoi pas, histoire de mettre à profit l’enseignement professé tous les jeudis sauf durant les vacances scolaires.

JC Reynaud