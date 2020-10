La Paroisse du Bon Samaritain en Chalonnais fait sa rentrée et lance un appel aux bénévoles et aux dons.

Comme il est de tradition sur la Paroisse une Messe de rentrée permet aux paroissiens de se retrouver pour partager un instant Spirituel communautaire et faire un point sur la vie pastorale, associative et financière très marquée par les conditions de vie liées à l’épidémie Covid.

Cette année la Messe de Rentrée s’est tenue dans la cour de l’église Sainte Thérèse à Saint Rémy, siège social de la Paroisse du Bon Samaritain en Chalonnais qui regroupe le quartier des Charreaux de Chalon-sur-Saône, Châtenoy-le-Royal, Saint Rémy, Lux, Sevrey, La Charmée, St Loup de Varennes et Varennes le Grand soit pour une population totale de près de 25000 habitants. A noter la présence de Madame le Maire de saint Rémy, Florence Plissonnier.

Chaque dimanche durant l’année liturgique trois messes ont lieu, une le samedi soir à 18h30 à Saint Rémy en l’église Sainte Thérèse et le dimanche dans un des autres villages à 9h30 et à Châtenoy-le-Royal à 11h.

La Messe de Rentrée, a été présidé par le père Jean-Robert Courtot, curé de la paroisse, concélébrée avec le Père Serge Grobot, prêtre auxiliaire, dont il a été possible de faire connaissance lors de sa propre présentation, suite au départ du Père Laurent Renaud dans le Brionnais. Une Messe ou de nombreux paroissiens de tous les clochers couverts par la Paroisse se sont retrouvés en ce 25e Dimanche du Temps ordinaire dont les lectures amenaient à prier et réfléchir sur un thème « Allez à la vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste ».

Un point sur la vie de la Paroisse

La Paroisse du Bon Samaritain en Chalonnais, comme toutes les paroisses, apporte une présence chrétienne sur un territoire : pour les baptêmes, les mariages, les funérailles, mais aussi pour l’enseignement religieux avec le catéchisme pour les petits comme pour celles et ceux qui veulent faire cette démarche d’ouverture vers la Lumière et une Vérité révélée.

Les prêtres et les diacres sont là pour apporter et soutenir ces démarches dont le sens sacramental doit, avant tout, en être la raison. Pour aider à la préparation ou à la catéchèse, des bénévoles s’engagent afin eux aussi d’apporter leurs connaissances et de permettre à chacun ou chacune de marcher sur ce chemin choisi et donnant un sens à sa vie terrestre et spirituelle.

Une Paroisse a sa vie sociétale qui se base sur les hommes et les femmes de bonne volonté, au service des autres, et qui pour fonctionner s’appuie sur un Conseil Economique qui gère la bonne marche matérielle et financière de la Paroisse. Un appel est lancé en direction de bonnes volontés pour renforcer les équipes qui font vivre cette vie sociétale.

Une année 2020 déficitaire

De toute évidence cette crise sanitaire hors norme entraine pour la Paroisse des difficultés. Outre le fait de voir la démarche religieuse perturbée, particulièrement durant le confinement, les conditions sanitaires ont fait déserter les lieux par les paroissiens lors des messes du dimanche, réduisant de ce fait le contenu des quètes. Mais aussi de nombreuses cérémonies ou célébrations n’ont pu se faire : baptêmes, mariages, professions de Foi source de revenus. Les funérailles ont eu lieu mais avec des conditions réduites s’agissant de la présence des familles autour des défunts. La fête des Rameaux, la Semaine Sainte et la célébration de Pâques se sont cantonnés uniquement autour des deux prêtres malgré la possibilité d’assister par une retransmission mise en place sur la Paroisse.

Tout ceci a eu pour conséquence un manque important d’espèces sonnantes et trébuchantes nécessaires en temps normal au bon équilibre financier et assurer le bon fonctionnement matériel mais aussi des fonds nécessaires pour le traitement des prêtres du diocèse.

Un appel est lancé auprès de tous les Paroissiens pratiquants ou non pratiquants afin de faire un geste pour aider à franchir cette année 2020 qui sera déficitaire. Le Conseil Economique de la Paroisse du Bon Samaritain espère être entendu et compte sur le geste participatif du plus grand nombre.

JC Reynaud

Pour envoyer vos dons ou vous joindre aux équipes de bénévoles :

Paroisse du Bon samaritain en Chalonnais

Centre Pastoral Sainte Thérèse

17 rue d’Otweiller

71100 Saint Rémy

Permanence ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12h