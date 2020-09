Rugby : une nouvelle équipe dirigeante à la tête de Châtenoy Rugby Club

Assemblée générale exceptionnelle, en ce mardi 22 septembre 2020, afin d’élire une nouvelle équipe dirigeante placée sous la présidence de Jean-Marc Perret et avec deux axes d’action : faire bonne place en Championnat régional seniors et la mise en route d’une école de rugby.

Le Châtenoy Rugby Club continue son chemin sportif au sein de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté, soutenu entre autres par le président de la Ligue Jean-François Contant, venu assister à cette assemblée générale exceptionnelle. Il avait à ses cotés, Philippe Léger, représentant pour cette occasion le Comité Départemental (Co Dep). Bien évidemment la Municipalité avait été convié en la personne de Roland Bertin, Premier adjoint et représentant le Maire Vincent Bergeret, retenu par ailleurs. De son coté Henri Lombard, adjoint aux Sports, a préféré s’excuser aux vues des conditions sanitaires actuelles. L’absence de nombreux joueurs et entraineurs était également liée à ces circonstances.

Une nouvelle équipe dirigeante

On le sait la présidence était vacante depuis quelques jours suite au retrait, en début de saison, de Benjamin Marlot lequel a préféré continuer comme joueur malgré la bonne volonté qu’il a pu avoir en assurant la reprise d’une succession présidentielle pas facile tant sur le plan sportif, d’ou l’Entente avec St Firmin, que sur le plan fonctionnement général du club dont il est inutile de revenir dessus. Il a s’agit de constituer une nouvelle équipe dirigeante sachant que 4 dirigeants et encadrants ont souhaité lever le pied.

Ce sont 11 entrants qui ont postulés, ont été élus et parmi eux s’est constitué un bureau, lequel a élu comme président Jean-Marc Perret. Il sera aidé dans sa tache par Sylvain David comme Vice-Président; Françoise David sera trésorière aidée par Dominique Drillien et Jean-Claude Reynaud sera secrétaire.

Une réunion du bureau aura lieu ce vendredi 25 septembre 2020 au Chalet du stade afin de mettre en place les rôles de tous sur le plan sportif, administratif et organisationnel, conformément aux statuts du club en vigueur actuellement.

Une trésorerie très saine

Un point a été fait pour la trésorerie, laquelle s’avère très saine au terme de la saison 2019 -2020, malgré les conséquences d’une saison tronquée pour cause de Covid empêchant un certain manque à gagner supplémentaire.

Quelques chiffres pour mettre fin à des rumeurs malsaines sur ce sujet, surtout quand on a eu connaissance des comptes au terme de la saison 2018 - 2019. Ces chiffres sont propres à la gestion du CRC, hors Entente.

S’agissant de la saison 2019 - 2020, les recettes se sont élevées à 12595 € pour un montant de dépenses de 8500 €, soit un excédent de 4095 € qui permet d’avoir une trésorerie saine et réelle de l’ordre de 9000€.

En route pour une nouvelle saison

La nouvelle saison va commencer sans doute le dimanche 4 octobre, toujours dans le cadre de l’Entente avec le club de Saint Firmin. Ce sera la dernière saison sous cette forme, les deux clubs s’étant mis d’accord pour reprendre leur liberté. Rappelons que cette Entente s’est faite pour le sauvegarde des deux clubs et le souci de conserver une base au sein du rugby régional et particulièrement en Saône et Loire.

Aujourd’hui le CRC compte un peu plus de 25 licenciés sous sa bannière, Saint Firmin apporte une dizaine de joueurs supplémentaires. Le fait de ne plus être en Entente lors de la saison 2021 - 2022 pourrait amener d’autres joueurs à signer de part et d’autre, particulièrement sur Châtenoy.

Pour l’ouverture de la saison sportive et du Championnat Régional en phase qualificative qui a lieu le dimanche 4 octobre 2020 à Saint Firmin contre Saône Seille, nous reviendrons sur l’aspect sportif.

Ouverture d’une Ecole de rugby

Autre point important évoqué lors de cette assemblée générale, l’ouverture de l’Ecole de rugby au sein du club CRC. Une action largement soutenue par les instances municipales, l’Office Municipal des Sports et la Ligue de Bourgogne Franche-Comté.

Ce qui était sur le point de se mettre en route au début de cette année calendaire 2020, a été purement et simplement stoppé par la pandémie du Covid 19. C’est donc sur les bases d’un dossier bien enclenché que les prémices de l’Ecole de rugby à Châtenoy-le-Royal vont, petit à petit, devenir réalité.

Pour se faire une équipe encadrante, pouvant être renforcée par des bonnes volontés, va mettre en place une large communication auprès des écoles primaires de la commune, voir peut-être avec le collège Louis Aragon.

La Ligue, par la voix de son Président présent à cette Assemblée, a assuré d’une assistance technique et matérielle pour démarrer auprès des écoles et ce en liaison avec l’Education Nationale. Des Kits d’éducation au rugby devraient également être offert par la Ligue à l’Ecole de rugby renaissante.

Des contacts ont été pris avec le club chalonnais du RTC afin de voir comment conjuguer cette action en assurant des entrainements ou des tournois de jeunes au stade de Charréconduit.

Sur ce point le Président Contant s’est voulu très clair : « Une telle demande ne peut être que profitable au club comme le RTC, quand on lui sait la volonté d’aller de l’avant et gravir les échelons. Il faut des petits clubs formateurs autour de tels clubs. Nous avons des exemples locaux de joueurs ou joueuses qui ont démarré entre autres à Châtenoy et qui ont joués ou jouent à Chalon, voir sont allés plus haut. Je ne peux qu’encourager cette demande de soutien qui est profitable pour tous et le le rugby de notre région. » a conclu le Président.

Un soutien de la Municipalité

Bien évidemment des paroles de satisfaction sont venues de la part de la Municipalité, par la voix de Roland Bertin, lequel a rappelé tout ce qui a été fait pour que le rugby châtenoyen puisse continuer dans de bonnes conditions : un terrain bien entretenu et avec un arrosage automatique; un chalet pour l’accueil et la gestion du club; l’aménagement des abords; l’entretien des vestiaires : « N’hésitez pas à communiquer pour vos matchs et manifestations, les panneaux lumineux sont faits pour cela et c’est gratuit.

Continuez à bien gérer comme vous le faites et surtout mettez en place cette Ecole de rugby que nous soutiendrons afin de permettre à nos jeunes de s’exprimer car il y a une demande rugby sur la commune. De plus si vous pouvez être aidés par Chalon ce sera un grand plus que nous approuvons. »

JC Reynaud