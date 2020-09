Le CCAS de Châtenoy-le-Royal au cœur de l’actualité

Ce mardi 22 septembre : le P’TIT DEJ’ a été un moment d’informations et de sensibilisation aux gestes barrières.

Le P’TIT DEJ’, moment convivial organisé par le CCAS de la commune et animé par Séverine Faussurier, a pris ce mardi matin un caractère particulier en cette période où le virus Covid 19 touche surtout une population à risque dont font partie les séniors et les personnes âgées.

Marion Chevalier, infirmière D.E. (dispositif Asalée) de la maison de santé pluridisciplinaire de la commune, était conviée pour une rencontre échange avec les personnes présentes sur ce sujet d’actualité qui concerne tous les êtres humains quel que soit leur pays. L’échange s’est fait sous forme de jeux et de démonstrations participatives. Elle a surtout insisté sur la façon de se laver les mains en montrant les bons gestes que chacun devait reproduire. Les personnes ont pu donner leur ressenti sur cette maladie et la façon dont ils vivent cette période compliquée. Pour beaucoup le manque de lien social, aussi bien au niveau de la famille que des amis, reste le plus difficile à vivre, espérant tout de même voir un jour le bout du tunnel et le retour à une vie normale.

On pouvait noter la présence de Jeanne-Marie Martin et Isabelle Haubensack, adjointes à la municipalité.

C.Cléaux