Rail Modélisme Châtenoyen la passion des grands enfants

Pas possible de rêver mieux pour le rail modélisme que d’être dans les anciennes demeures des Rotondes où habitaient des employés de la SNCF

Le modélisme ferroviaire est une activité concernant les trains et le monde ferroviaire, la reproduction suivant une échelle et un thème définis et l’exploitation des réseaux réalisés. C’est une passion que l’on rencontre partout dans le monde. Le but des expositions est de promouvoir, de montrer et de défendre le modélisme ferroviaire en France et à l’étranger.

Le rail modélisme Châtenoyen est une association qui compte une trentaine d’adhérents(es) dont 4 jeunes. Il est affilié à la Fédération Française de Modélisme Ferroviaire. Il est un des 10 plus gros clubs de France. La surface des locaux permet de travailler sur 3 ou 4 réseaux de belles dimensions. Très souvent les adhérents(es) travaillent sur des portions de circuits différentes, ce qui facilite le respect des mesures sanitaires qui ont été mises en place.

Le président Pierre Belkerri a participé à plus de 80 expositions avec son réseau appelé ̏1500Volts aux pieds des falaises˝. Ce réseau de 13,5 m de long représente une période ferroviaire assez récente entre 1990 et 2000.

Chaque circuit a son propre thème et reflète une époque, voici d’autres exemples :

Celui qui porte le nom de ̏gare de Priméry˝ a été exposé 20 fois et a été primé en Hollande. Il représente les années 1950/1960 avec des locomotives à vapeur et diesel.

Celui du club appelé ̏autour de Chalon˝ montre la gare, les quais, le triage, le matériel ferroviaire actuel, les habitations du quartier et pleins d’autres détails. Il a été terminé en 2012 et a demandé 4 ans de travail, travail récompensé par un 2ème prix à l’exposition de Pontoise.

Celui ̏la vallée de la Dheune˝ (secteur de St Léger), qui est en cours de finition, est sorti 3 fois à Meursault, il représente la période ferroviaire des années 1960/1970.

Un autre appelé ̏viaduc du mont Saurin˝ (ligne entre St Gengoux et Montchanin) est du type aller-retour, il est en cours de restauration.

Il faut beaucoup de passion, de minutie, de patience pour réaliser ces circuits que l’on pourrait qualifier d’objet d’art tant le souci du détail, la finesse des éléments du décor donne une impression de réalisme total, tout y est même les bruits. Malheureusement avec le Covid19, toutes les expositions ont été suspendues.

De tout temps, les trains ont fait rêver les petits garçons et parfois les petites filles, alors si vous avez encore une âme d’enfant et que les trains vous passionnent, vous pouvez toujours rejoindre le Rail Modélisme Châtenoyen.

Président Pierre Belkerri

Tél : 06 84 27 43 10

Mail : [email protected]

Ou local : 6 rue Pierre Sémard 71880 Châtenoy-le-Royal

C.Cléaux