Le public a répondu présent pour «It Must Be Heaven» au Mégarama Axel

Jeudi soir, le film du réalisateur palestinien, Elia Suleiman, «It Must Be Heaven» a attiré un public nombreux au cinéma Mégarama Axel. Plus de détails avec Info Chalon

Jeudi 5 décembre, à 19 heures et à 21 heures, l'association Chalonnaise pour le cinéma, La Bobine, proposait «It Must Be Heaven», film du réalisateur palestinien, Elia Suleiman, au cinéma Mégarama Axel.



10 ans après, «It Must Be Heaven» commence là où «Le temps qui reste», son précédent long-métrage, avait laissé le réalisateur, à Nazareth, ville arabe d'Israël. Elia Suleiman retrouve son personnage mutique, témoin de la marche bancal du monde, entre la Galilée, Paris et New York, égrénant les clichés, pour mieux se moquer de nos contradictions qui sont aussi les siennes.



Le film a attiré 236 spectateurs.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati