Ciné-ma différence vous propose «Les Vétos» au Mégarama Chalon-sur-Saône

Ciné-ma différence, ce sont des séances de cinéma ouvertes à tous et adaptées pour les personnes dont le handicap entraîne des troubles du comportement. Ce samedi, en début d'après-midi, l'association vous propose «Les Vétos», une très jolie comédie rurale pour toute la famille. Plus de détails avec Info Chalon.

L'équipe de Ciné-ma différence Chalon-sur-Saône est heureuse de vous annoncer sa prochaine séance, avec à l'affiche «Les Vétos», samedi 18 janvier 2020, à 14 heures, au Multiplexe Mégarama Chalon-sur-Saône.



Il s'agit d'une séance organisée par l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés de Saône-et-Loire (APAJH71), en partenariat avec Mégarama.



Synopis: Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. «T’en fais pas, j’ai trouvé la relève.» Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester?



Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac et Carole Franck.

Une très jolie comédie rurale pour toute la famille!

Où? Quand?



Mégarama Chalon

1 Rue René Cassin

71100 Chalon-sur-Saône



À 14 heures.



Tarif : 6 euros la place et 5 euros pour les moins de 16 ans.

Informations et inscriptions:

Adresse électronique (e-mail) : [email protected] .

Téléphonique (fixe) : 03.85.46.00.96

Informations pratiques:

Présence de bénévoles

Version sourds et malentendants

Réservation obligatoire pour les personnes en fauteuil roulant.

