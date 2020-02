Retour sur la soirée «Pour Sama» au Mégarama Axel

Hier, au Mégarama Axel, était diffusé «Pour Sama», long-métrage qui nous plonge dans le quotidien d'habitants de la ville syrienne d'Alep, assiégée et impitoyablement bombardée sans relâche par le régime de Bashar al-Assad et l'aviation russe. Ce film sur le conflit qui ravage ce pays du Moyen-Orient, profondément meurtri dans sa chair et en proie au chaos, était projeté par La Bobine, dans le candre du festival Télérama, était suivi d'un débat. Plus de détails avec Info Chalon.