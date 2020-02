Première collecte de l'année 2020, organisée par l'Amicale pour le don de sang bénévole de Givry et ses environs

Elle se déroulera ce mercredi matin, exceptionnellement dans la salle des fêtes de Saint Désert, celle de Givry étant occupée par le festival des Oenorires.

Actuellement, grâce à la générosité des donneurs, les stocks de l'Établissement Français du Sang de Bourgogne-Franche-Comté se situent au-dessus de la moyenne nationale. Mais d'après Colette Cavard, Présidente de l'Association givrotine, la prudence reste de mise, car les épidémies de grippe et de gastro-entérite arrivent et il faudra aussi aider les autres régions déficitaires.

Elle invite donc l'ensemble des habitants des communes de Granges, Moroges, Buxy, Givry et bien sûr Saint Désert à venir donner leur sang, dans la salle des fêtes de Saint Désert, où ils seront accueillis par l'équipe habituelle de bénévoles.

Pour information, toutes les personnes qui ont plus de 18 ans et moins de 71 ans, peuvent donner leur sang. Il faut juste être reconnu apte par un médecin, présent sur place, peser au moins 50 kilos et avoir donner son sang plus de 8 semaines avant la collecte. Les hommes peuvent donner leur sang 6 fois par an et les femmes 4 fois.

Et Colette Cavard rappelle à ceux qui ne pourront pas venir à Saint Désert mercredi matin, qu'ils ont toujours la possibilité de donner leur sang à la Maison du don de Chalon-sur-Saône les lundis, vendredis, samedis de 8h30 à 13h et les jeudis de 13h à 18h.

Pour mémoire, cette Maison est située dans les locaux de l'Hôpital William,. Morey - 93, rue des Lieutenants Chauveau. (téléphone : 03 85 42 74 90)

Pour finir, voici les dates des prochaines collectes, qui seront organisées durant l'année 2020, par l'Amicale givrotine: 15 avril, 17 juin, 12 août,14 octobre et 9 décembre.

Pour toute autre information, les personnes intéressées peuvent contacter Colette Cavard au 03 85 45 18 52 ou par mail à l'adresse suivante : [email protected]

En pratique :