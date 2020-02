ASTI : Un projet d’insertion par la vigne

L’Association de Solidarité avec Tous les Immigrés (ASTI) propose au monde de la vigne de travailler ensemble pour l’intégration de réfugiés.

Il a appartenu au Père Stéphane Boyer, Président de l’ASTI d’évoquer devant les vignerons chrétiens réunis récemment à la Maison diocésaine de Saint Désert, de faire part d’un projet d’insertion par la vigne afin d’aider à l’intégration des réfugiés : « Une telle démarche est le fruit de constats : le manque de main d’oeuvre dans les métiers de la vigne; les réfugiés accompagnés par l’ASTI, bénéficient de la protection de la France tout en ayant droit au RSA; ils souhaitent travailler et subvenir eux-mêmes à leurs besoins, sachant qu’une fois le statut de réfugié obtenu, ils ont six mois pour trouver un logement et quitter le Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile. » a souligné Stephane Boyer

Ce que propose l’ASTI

L’association essaye de lever les obstacles face aux situations qui se présentent, particulièrement pour ce qui concerne les métiers de la vigne, son rôle est d’accompagner ces réfugiés en organisant pour eux :

- l’apprentissage de la langue Française, à visée professionnelle et en lien avec le métier.

- une formation sur le cycle de la vigne

- de permettre une meilleure mobilité par l’obtention d’un permis de conduire

- d’avoir sur place un logement évitant ainsi les freins de la mobilité avec bail au nom de l’ASTI

- d’obtenir une aide à l’ouverture des droits PuMA et Complémentaire santé solidaire, CAF, Pôle Emploi

- d’avoir un partenariat avec la MSA en ce qui concerne le droit du travail ou encore la prévention des risques

De son coté l’employeur apporte, de toute évidence, de l’emploi et une formation pratique pour chacun.

Une véritable action solidaire qui a besoin d’être soutenue durablement pour ce projet d’insertion par la vigne, nécessitant des subventions liées à l’insertion des réfugiés ou de fondations voir de mécénat d’entreprise.

Notre territoire viticole se doit d’être un grand partenaire sur un tel projet entrant dans l’esprit véhiculé par l’ASTI depuis 50 ans, association qui agit avec les immigrés et leurs familles pour la protection humaine et sociale en France

JC Reynaud

Pour contacter l’ASTI :

du lundi au vendredi de 14h à 19h

2 Cours Marcel Pagnol

BP 30258

71100 Chalon sur Saône

Tel 03 85 43 57 11

mail : [email protected]