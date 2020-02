Assemblée générale d'Animation en Côte Chalonnaise (A2C) : Une année exceptionnelle, mais épuisante pour ses bénévoles

2019 a en effet été exceptionnelle, tant quantitativement que qualitativement mais, de l'aveu même de Jean-Claude Dufourd, son Président, probablement excessive...

Le Bilan de l'année 2019

Jamais, depuis sa création en 2012, A2C n'a produit une saison aussi pleine, aussi dense avec autant de contributeurs. Elle a coordonné un nombre important d’événements, faisant intervenir des dizaines d’artistes, conférenciers, bénévoles.

Comme l’an passé, A2C a collaboré avec de multiples associations de la Côte Chalonnaise, et a poursuivi ses partenariats avec l’Office de tourisme du Grand Chalon et les communes de la Côte Chalonnaise (Saint-Désert, Jambles, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Martin-sous-Montaigu, Mellecey, Mercurey, Aluze, Charrecey, Rully, Bouzeron, Fontaines et Givry.)

Le léger déficit de 360 euros, relevé fin 2019 s'explique essentiellement par les faiblesses de la brocante mensuelle, dues aux travaux réalisés sur la Place d’armes et à une météo capricieuse. Ceci étant, la santé financière de l'association reste bonne, du fait des réserves, qui ont pu être constituées les années précédentes.

Après le Mexique en 2018, l'association a “coloré” la saison 2019 par un thème transversal “la Russie et Elena Boulgakov », qui est venu compléter les manifestations proposées habituellement :

des expositions artistiques, avec une grande diversité d’expressions (peinture, sculpture, céramique, photographie…), de styles et de maturité des artistes.

des événements récurrents grand public : balades du mardi avec guides, visites du jeudi du patrimoine givrotin avec une nouvelle formule inaugurée cette année, la brocante du premier dimanche de chaque mois. les Pinceaux d’or , la participation à la Fête de la vigne, ainsi que l'ouverture étendue de la Halle lors d’événements comme la fête de la musique, la retraite aux flambeaux du 13 juillet, les Musicaves, la Fête de la vigne.

Le Programme pour 2020

Voici les grandes lignes de ce programme, sur lequel Info-Chalon.com reviendra plus en détail le 7 avril 2020, jour où sera lancé officiellement la saison 2020

16 expositions dans la Halle ronde, qui débuteront le 7 avril pour se terminer le 25 octobre

près d'une vingtaines d'animations culturelles, en rapport avec le thème de l'année 2020 : Artemisia Gentileschi (figure emblématique du mouvement féministe) et l'Italie. Mais pas que, puisque figureront aussi au programme du théâtre, sur le thème de l'humour noir, ou un concert hommage à Boris Vian...

les événements récurrents (cf. bilan 2019) , avec un changement de date et de formule pour la ballade gourmande, qui est programmée le 28 mars.

Le fonctionnement d'A2C :

Si le nombre d'adhérents a augmenté de plus de 10% en 2019, ce n'est pas le cas des bénévoles, qui ont tendance à s’user, et qui s'interrogent souvent sur l'adéquation de leur nombre avec le volume et la nature des projets que mène l'association.

A2C est donc à la recherche de nouveaux bénévoles, pour renforcer ses « forces d'exécution » lors des manifestations, mais aussi pour étoffer son Conseil d'Administration, dont 5 membres sont sortants cette année.

Quatre d'entre eux, Joël Bois, Jean-François Derain, Jean-Claude Dufourd et Monique Basley.

se sont représentés et ont été élus à l'unanimité.

Il seront rejoints cette année par 3 nouveaux :

André et Colette Cavard, cette dernière étant bien connue sur la Côte chalonnaise, puisqu'elle est Présidente de l'Amicale locale des donneurs de sang

Bernard Revillot, qui est aussi représentant de la commune de Saint Denis de Vaux.

Pour tout renseignement sur l'association A2C : www.animation2c.fr