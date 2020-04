CORONAVIRUS - A Châtel-Moron, le maire annonce la distribution d'un masque à chaque habitant de la commune

Courrier envoyé aux administrés de notre commune

Bonjour à toutes et tous,

En raison de la crise sanitaire que nous traversons et compte-tenu des nouvelles informations annoncées récemment par le Président de la République visant à la préparation d'un éventuel déconfinement à partir du 11 mai prochain, afin que vous soyez protégés au mieux à partir de cette date, pour resortir de chez vous, la commune a pris l'initiative de faire fabriquer des masques auprès d'une couturière professionnelle.

La commande a été passée vendredi 17 avril, le délai de fabrication étant d'environ 3 semaines, les masques pourront être distribués, au plus tard, début mai.

Chaque administré (adulte et enfant) actuellement confiné sur la commune de Châtel-Moron, se verra distribuer une enveloppe contenant un masque et une notice relative à son utilisation et son entretien (masques en tissus lavables et réutilisables).

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dés réception de ces masques, afin de vous prévenir de la date à laquelle ils vous seront distribués.

Prenez soin de vous et de votre entourage en continuant à respecter les gestes barrières et les mesures de confinement, comme vous l'avez, parfaitement, fait jusqu'à maintenant, et je vous en remercie.

Bien cordialement,

Le Maire,

Pascal GALLAND

Mairie de Châtel-Moron