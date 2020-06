L'heure de la reprise est annoncée pour nos restaurants (1) - Au Guide de Marloux, Corinne et Jean fin prêts pour la réouverture jeudi

C'est l'une des adresses les plus connues de la Côte Chalonnaise, et comme tous, Le Guide de Marloux annonce sa réouverture. Les explications d'info-chalon.com.

Après une fermeture obligatoire, une première dans l'histoire de l'établissement bien connu à Mellecey, le Guide de Marloux rouvre ses portes ce jeudi. L'heure était ce mardi matin au règlage des derniers détails, respectant à la lettre le protocole imposé par le gouvernement. Les clients devront donc arriver masqués avant de rejoindre leur table. Du gel désinfectant sera à disposition avant de se mettre à table. Tout a été désinfecté pour l'occasion et notamment tout ce qui concerne ventilation et climatisation.

"un tiers de la capacité en moins"

La petite salle sera désormais retiré en terme d'accessibilité au public. Seule la grande salle et la terrasse permettront d'accueillir la clientèle de fidèle. Une réorganisation avec un impact évident sur le chiffre d'affaire puisque c'est un tiers de la capacité qui disparait en terme de potentiel. Pas de quoi entamer, pour autant, l'humeur et l'énergie du couple de restaurateurs. La carte proposée à la clientèle s'est elle aussi réduite mais ce qui fait le succès de l'établissement reste au menu du jour. Pour rappel, Le Guide de Marloux est ouvert toute la semaine sauf le dimanche soir, le jeudi soir et le lundi. Pour le reste, n'hésitez pas à prendre rendez-vous au 03 85 45 13 03. Réouverture ce jeudi !

Laurent Guillaumé