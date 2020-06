ELECTIONS MUNICIPALES - A Fontaines, dernière ligne droite pour l'équipe "pour le respect et l'écoute des Fontenois"

Communiqué de presse

La crise sanitaire que nous avons vécue a stoppé la campagne électorale, mais nous devons maintenant nous tourner vers l’avenir et vers l’échéance du second tour, le 28 juin prochain. Avant toutes choses, nous tenons à saluer l‘action de tous les bénévoles qui se sont investis pendant cette période pour aider les fontenois.

Notre équipe a su rester unie et mobilisée pour continuer à travailler sur notre projet dans le respect de vos attentes.

Afin de rester en contact avec les fontenois, nous avons créé une page Facebook. Nous avons, aussi sollicité les enfants pour la réalisation de dessins à offrir aux résidents d’un EHPAD, dans le cadre de l’opération « un dessin, un sourire ». Depuis le déconfinement, nous avons lancé une chaîne YouTube, sur laquelle vous pouvez visionner, chaque jour, la vidéo d’un nouveau membre de l’équipe. Nous avons également transmis la lettre de Nelly Meunier-Chanut aux fontenois ainsi que le message personnel de l’ensemble des colistiers.

Enfin, nous tenons à rappeler les valeurs qui nous animent : respect, confiance, solidarité, cohésion, mais aussi transparence, sincérité, confidentialité et enfin et surtout, l’écoute. Notre principal objectif, que chaque fontenois soit fier de son village et heureux d’y vivre.