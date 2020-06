Le coup de coeur d'info-chalon.com adressé à Maxime et Ludovic à Buxy

Voisins à Buxy, ils ont entrepris la réfection complète du lavoir situé à quelques mètres de chez eux. Une initiative née au coeur du confinement.

Maxime Gevrey et Ludovic Foyard ont mobilisé leurs énergies respectives afin de retaper comme il se doit le lavoir situé dans le quartier de la Tour Badin - Les Chenevelles à Buxy. Profitant de l'accalmie professionnelle relative liée au COVID 19, le binôme a décidé de se pencher sur la remise en état de ce lavoir, qui ne fonctionnait plus depuis quelques années. "Trois semaines de boulot" pour Maxime et Ludovic et une quarantaine d'euros mobilisés afin de voir l'eau jaillir de nouveau sur ce lavoir emblématique de ce quartier méconnu de Buxy. Toujours à l'affût du détail qui compte, Ludovic a même pensé à greffer en parallèle un éclairage solaire, histoire de mettre en valeur leur travail. Par sécurité, "eau non potable" a été remis au goût du jour et une chaine a été mise en place, histoire de ne pas gâcher inutilement l'eau de ce lavoir, joliment restauré. Un coup de coeur pour notre rédaction qu'on affectionne particulièrement. Une initiative née juste de l'envie citoyenne de faire bouger les choses dans leur quartier.

Laurent Guillaumé