MUNICIPALES - Eric MERMET présente sa liste “CRISSEY AVEC VOUS” !

Ce mardi 28 janvier 2020, Eric Mermet et ses colistiers se sont tout naturellement rassemblés au coeur du village, au Bar-Restaurant Le Crissey, afin de dévoiler CRISSEY AVEC VOUS. C’est une équipe dynamique, motivée de crissotins impliqués dans la vie locale, répondant toujours présents aux manifestations de la commune et soucieux du devenir de Crissey qui est réunie autour de leur candidat Eric Mermet. La force du groupe est la cohésion et le désir d’intégrer les concitoyens dans les projets municipaux pour construire ensemble un village mi-rural mi-urbain qui leur ressemble !

- Danièle Begonin, 57 ans, aide-ménagère, conseillère sortante, très impliquée dans l’Amicale des Donneurs de Sang, Les Conscrits, Octobre Rose et le CCAS,

- Laurent Massot, 49 ans, cadre dans le domaine de l’expertise, conseiller entre 2007 et 2014, connu à l’Union Sportive Crissotine,

- Lucille Vidry, 36 ans, secrétaire de mairie, Présidente de l’Association des Parents d’Elèves de Crissey (APEC),

- François Cillo, 53 ans, chargé d’affaires dans la maintenance industrielle, Adjoint à l’Urbanisme dans le précédent mandat après 6 ans en tant que conseiller municipal; il fait partie du Comité de Jumelage,

- Catherine Lauriot, 55 ans, assistante responsable du service solidarité & insertion de la Ville de Chalon et du Grand Chalon, deux mandats en tant qu’adjointe, membre nommé au CCAS pendant 12 ans, impliquée à Crissey Animation et au Comité de Jumelage,

- Joël Borne, 54 ans, agent technique territorial, conseiller sortant, Président de l’association Ecurie de Padape,

- Marie-Christine Oudot, 63 ans, retraitée, très dévouée au sein du Crissey Tennis Club, impliquée au Comité Départemental de Tennis,

- Johan Filleule, 46 ans, responsable de projets chez GRDF, ancien adhérent à l’Union Sportive Crissotine,

- Poliana Gomes, 43 ans, assistante de direction dans le développement de logiciels métiers, conseillère sortante, membre de l’APEC, du Comité de Jumelage et du Cercle de Jeux,

- Pierre Marceau, 72 ans, retraité, conseiller sortant, très présent à la Société de Chasse et à la Boule Lyonnaise,

- Delphine Bornard, 41 ans, professeure documentaliste au collège Jean Vilar, Adjointe Sortante en charge de l’enfance-jeunesse et la bibliothèque,

- Julien Meyer, 39 ans, responsable projet et développement dans une PME mouliste et plasturgie, Président de l’association de théâtre Criss&Oz,

- Laetitia Marceau, 42 ans, responsable d’unité de soin à l’Hôpital Privé Sainte Marie, conseillère sortante, référente santé, membre de l’APEC et du Comité de Jumelage,