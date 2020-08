8è journées biodiversité et patrimoine viticole au château de Pontus de Tyard

Conférences en journée

les vendredi 4 et samedi 5 septembre 2020

Vigne, vin : quels pouvoirs ?

Le pouvoir d’enivrer, le pouvoir de soigner, le pouvoir de se conser- ver, le pouvoir de s’adapter, le pouvoir d’évoquer.....la vigne et le vin sont sources mais aussi objets de pouvoir depuis l’Antiquité . Agronomes, biologistes, historiens, sommeliers, vignerons ... de France, du Québec et d’Italie, éclaireront les manifestations de ce pouvoir et la façon dont la plante et les pratiques culturales et œnolo- giques ont évolué pour y répondre.

Programme complet et bulletin d’inscription sur le site de l’association : www.pontus-de-tyard.com

Rens : OT Sud côte chalonnaise 03 85 92 00 16 [email protected] ou [email protected]

Vendredi 4 à 18h : projection du film « Vitis Prohibita » primé au concours oenovidéo 2019 (libre participation)

Samedi 5 à 18h : dégustation en musique de vins de la côte

chalonnaise à l’occasion des trente ans de l’appellation . ( 2€ le verre )