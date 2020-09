A Chalon sur Saône, le chœur des Mômes reprend ses activités

L’association ELOE , créée en 2007,fait partie de l’Union des Sociétés Musicales de Chalon/Saône. Elle se compose actuellement de deux chœurs : le chœur des Mômes (enfants) et Ivre de Voix (femmes)

Après une année perturbée par la crise sanitaire , les enfants du « CHŒUR des MÔMES », reprennent leurs activités au studio 70 à Chalon/Saône le mercredi 23 septembre de 18h15 à 19h30 . Créé au sein de l’association ELOE en septembre 2016 par Angélique Neau , professeur de piano , accompagnatrice et chef de chœur, il répète chaque mercredi sur un programme proposant de la musique actuelle , des chants traditionnels et du travail rythmique , l’idée maîtresse étant de travailler autour des envies des enfants et de leur permettre de faire des propositions musicales afin de travailler sur un programme qui leur ressemble. Ce chœur s’est produit en juillet 2017 à Chalon/Saône en partenariat avec le chœur ODEUM de Virey le Grand . Il s’est également produit en concert en 2018 en compagnie du chœur féminin "Ivre de Voix" avec un programme composé essentiellement de musiques de films de Walt Disney et en 2019 , à nouveau avec l’ensemble ODEUM. En juin 2020 les concerts prévus ont dû être annulés en raison de la situation sanitaire mais ce n’est que partie remise

Angélique Neau

Elle étudie le piano, l'accompagnement instrumental et la musique de chambre au conservatoire de Tours et de Poitiers. Après l'obtention de son prix, elle se perfectionne au Centre International de Nice dans la classe de Pierre Sancan. Etablie en Bourgogne depuis 1990, elle consacre une grande partie de son activité à l'enseignement et à l’ accompagnement vocal (classe de chant de Barbara Marcus, Maitrise St.Charles de Chalon sur Saône) et fait partie de diverses formations: Le trio Aquarelle, L'Ensemble Filigrane pour une création d'Annick Chartreux, La Camerata de Bourgogne pour une création de Philippe Forget, et dirige l'ensemble vocal ODEUM depuis 2002 et le Chœur des Mômes de l’association ELOE depuis 2016 .

Renseignements

Angélique Neau : 06 07 25 40 17

ELOE : 03 85 93 43 80

Mail : [email protected]