Une belle association de talents pour un salon unique en son genre autour de l'enfant - C'est ce week-end à Dracy le Fort !

Rendez-vous est donné les 9 et 10 novembre porté par l'Association Rêves de Grand. Rencontre avec Nadège Brétigny et Nathalie Zecchino, les locomotives de l'évènement pour info-chalon.com.

A elles deux, elles accumulent déjà une très solide expérience professionnelle dans l'univers de la famille et de l'enfance. L'idée est venue de proposer un événement dédié à l'enfant "pour faire la démonstration que tout est possible autour de l'éducation de nos enfants, de leurs éveils, de leur alimentation". Plusieurs dizaines d'intervenants figurent déjà au programme de ce salon qui se jouera à la salle polyvalente de Dracy le Fort, à l'intérieur comme à l'extérieur.

5 espaces ont été organisés par les organisatrices, des espaces qui se veulent ultra conviviaux et dédiés de la plus petite enfance jusqu'à l'adolescence. Ateliers motricité, magie, ateliers créativité, espace cuisine, espace bien être, espace grand air... dfficile de publier une liste exhaustive de l'intense programme concoctée par notre duo composé de Nadège et Nathalie, deux figures bien connues sur les questions de l'enfance.

Sensibiliser les parents que l'écran n'est en aucun cas l'arme fatale pour occuper les enfants, c'est en quelque sorte la ligne directrice de la motivation des organisatrices, "occuper un enfant dans une salle d'attente ne passe pas forcément par le fait de lui donner son téléphone portable" s'amuse à préciser Nathalie Zecchino. Construire l'éveil de l'enfant passe par toute une phase de découverte de l'autre, l'occasion à travers ce salon de se faire rencontrer tous les acteurs locaux, bien trop souvent isolés, malgré leurs interventions sur une thématique commune.

9 euros/adulte - 15 euros le passe week-end / gratuit pour les - 16 ans - Animations assurées de 10 à 18H30 avec deux soirées dédiées aux familles le samedi une soirée vins et fromages pour un échange convivial entre intervenants et familles et le dimanche 10 novembre autour d'une soirée théatrale interactive pleine d'humour et de détente sur les questions de parentalité.

Un cycle d'une dizaine de conférences proposées tout au long du week-end

Allaitement et diversification, mieux connaître son sommeil pour bien dormir, écrans/jeux vidéo, l'épuisement parental, apprendre à gérer les émotions, la santé dans l'assiette, bébé arrive et les changements sur le couple, l'ado à la maison, savoir communiquer en famille, sont autant de sujets qui seront abordés au détour de ce cycle de conférences animées par des professionnels.

Buvette et restauration saine en continue sur place - Parking gratuit

Renseignements et inscriptions au 06 50 46 31 17 / 06 77 09 29 52