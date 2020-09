Info-chalon.com couvre la dédicace de Sarkozy à Chalon sur Saône... info-chalon.com est de droite !

Vous n'en avez pas marre de vos postures idéologiques qui fatiguent tout le monde !

Ca n'a pas traîné, le soir même de la publication de nos reportages sur la dédicace de Nicolas Sarkozy à Chalon sur Saône... injonctions, insultes et autres ont commencé à pleuvoir en messages privés ou publics sur les réseaux sociaux, accusant notre rédaction d'être "de droite". Nous ne reprendrons pas l'intégralité ni la substance des messages reçus mais le ton est clair !

C'est quand même stupéfiant cette propension de certains à vouloir cataloguer sans cesse... une fois de gauche, une fois de droite. Un catalogue qui nous épuise tellement la bêtise crasse se généralise chez certains. Si vous n'êtes pas satisfaits par notre manière de voir les choses, de les retranscrire... ne vous gênez pas ! Partez voir ailleurs !

Info-chalon.com ne perçoit rien depuis l'élection de Gilles Platret à la mairie de Chalon sur Saône en 2014, pas un centime d'euro ! Tout le temps que nous passons à promouvoir Chalon sur Saône et ses acteurs, nous le prenons sur notre temps et nos deniers personnels sans toucher aucune "indemnité" de qui que ce soit. Oui, nous ne pouvons être partout parce que l'information a un coût, en terme de déplacement et de temps et que parfois nous gagnons plus d'argent à ne pas couvrir tel ou tel événement... que les choses soient claires !

Info-chalon.com vit exclusivement avec la publicité des annonceurs toujours plus nombreux et véritablement satisfaits de leurs présences sur notre support.

Info-chalon.com ne touche aucune aide à la presse contrairement à la plupart des médias traditionnels et quelque soit le pouvoir en place soit de droite, de gauche ou en Marche... rien n'a changé pour nous et sans doute que rien ne changera.

Anti Gilles Platret dès lors qu'on publie quelque chose qui ne va pas dans le sens de la majorité municipale, anti-Macron dès lors que, anti-extrême droite dès lors que, anti-gauche (oui..oui et on a même des SMS d'élus ou d'anciens élus menaçants à portée de main)... De gauche, de droite, d'extrême droite, d'extrême gauche, de populiste... on a eu le droit à tout ces dernières années mais de là, à passer votre temps à nous insulter, à mettre en cause notre travail, dès lors que nos publications ne vont pas dans votre sens, franchement passez votre chemin... et comme dirait Isabelle Saporta évoquant les polémiques autour des premières décisions de maire écologistes, "bossez et fermez vos gueules ! ".

Allez bref, on a du boulot... et on ne le dira jamais assez... info-chalon.com est gratuit, nous ne gagnons rien sur le nombre de clics et l'essentiel de ce qui est publié ne coûte rien à personne sauf à nous... alors les insatisfaits permanents, passez votre chemin ! Notre ligne éditoriale, c'est Chalon sur Saône, le Grand Chalon et la Saône et Loire... pour le reste, adressez-vous à votre psy !

Laurent Guillaumé