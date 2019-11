Remise de maillots aux principaux partenaires publics et privés de l'Élan Chalon

en présence du staff au complet et des joueurs…

L’Élan Chalon remettait des maillots aux partenaires publics et privés les plus importants, ce jeudi midi dans les vestiaires de l’équipe professionnelle où les attendaient le coach, le staff et l’équipe au complet ainsi qu’une partie de l’administration du club. En cette période compliquée, ils ont réaffirmé leur soutien inconditionnel au club qui fait vibrer la ville et l’agglomération.

Dominique Juillot, Président de l’Élan Chalon : « Je voulais vous dire combien il est important pour moi de vous avoir à nos côtés dans la continuité et dans la fidélité. Dans un club comme dans une entreprise il faut avoir des clients, des soutiens, des amis, des partenaires qui soient là quand ça va bien et quand ça va un peu moins bien. Il faut surtout que l’ensemble de l’équipe qui est là aujourd’hui se rende compte à quel point un club a besoin de ces soutiens. En contrepartie, il y a des devoirs et ils le savent. Il faut que nous soyons conscients que vous êtes à nos côtés mais que nous on doit aussi faire face en toutes circonstances. Votre présence elle n’est pas simplement pour vous remettre un maillot, elle n’est pas simplement symbolique, elle est extrêmement profonde vis-à-vis de notre club. A voir dans un projet comme le notre des collectivités, le public et le privé, tout cela fonctionne assez bien. Le club est tenu, ce n’est pas simple, ce n’est pas facile. J’ai confiance dans l’objectif qui est le nôtre. Il est un peu chahuté en ce moment. La difficulté c’est que c’est la troisième année qu’il est chahuté. On peu comprendre qu’il y ait des doutes et des interrogations. A nous de lever ces doutes, à nous de lever ces interrogations, aux joueurs de faire leur travail et à nous de prendre des décisions, s’il y avait des décisions à prendre demain. Merci de votre présence, merci de votre aide. »

Gilles Platret, maire de Chalon : « C’est le moment de serrer les coudes, des mauvais passages il y en a, ça fait partie de la vie. L’important c’est que nous soyons ici aujourd’hui pour réaffirmer. Cette remise de maillots en ait le vibrant symbole que on demeure aux côtés du club. Nous sommes là et nous allons tous voguer vers des jours meilleurs. »