Pour Dominique Juillot, "Au-delà de la qualité de l’équipe de Bourg, l’opposition proposée par l’Elan samedi soir dernier a été indigne."

SEAN ARMAND NOUVEL ARRIERE DE L’ELAN CHALON

Né le 26 août 1991 à Brooklyn, Sean Armand est un arrière d’1m92, sorti en 2014 de l’Université d’Iona avec de solides statistiques : 17,5 points 3,2 rebonds et 4,1 passes décisives de moyenne avec un remarquable 46% à 3 points, et une nomination dans le meilleur 5 de sa conférence.

Non drafté par la NBA, il débute sa carrière européenne en Allemagne avec Francfort, première saison réussie avec 12,8 points, 2,9 rebonds et 2,4 passes en Championnat, 13,7 points, 3,5 rebonds et 2 passes en Eurochallenge.

Il effectuera ensuite deux années avec le club turc de Buyuksehir Istanbul où il évoluait aux côtés de Jaka Klobucar signant 14,9 points 3 rebonds et 3,7 passes en 29,6 minutes de moyenne en 2016/2017. Il reste en Turquie pour la saison 2017/2018 mais s’engage à Gaziantep où il a pu côtoyer Cameron Clark. Lors de cette saison, il a croisé la route de l’Elan CHALON en Basketball Champions League (9 points sur chacun des deux matches) mais 12,7 sur la scène européenne et surtout 16,1 points, 3,1 rebonds et 4,9 passes en Championnat.

Sa carrière continue de progresser vers le plus haut niveau européen avec le club du Zénith Saint Petersbourg où il compilait 7,8 points, 2,4 rebonds et 2,7 passes en 19,9 minutes mais seulement 4,7 points en 13 minutes en 6 matchs d’Eurocup.

Retourné en Turquie avec le club de Bahcesehir Kolej Istanbul en début de saison, il n’y a disputé que 5 matches jusque fin octobre avant de trouver un accord pour quitter le club. Scoreur doté d’un très joli shoot, il apport era de la densité physique sur les lignes arrières.