MUNICIPALES - A Chalon sur Saône, Chalon Itinéraire(s) Bis lance un appel aux Chalonnais

Communiqué de presse

Créée en novembre 2017 par des citoyens chalonnais venus d’horizons divers, l’association Chalon Itinéraire(s) Bis s’est fixé comme objectif de penser la ville avec ses habitantes et ses habitants, en toute indépendance...

Si comme nous, élection après élection, vous avez le sentiment de voter par défaut en choisissant « le moins mauvais des candidats », le « moins mauvais des programmes », sans grand enthousiasme ;

Si comme nous, la politique partisane ne vous donne pas satisfaction ;

Alors rejoignez-nous !

Notre engagement porte sur Chalon-sur-Saône et son rayonnement. Il ne s'agit pas, pour nous, de considérer Chalon comme un tremplin pour des ambitions personnelles (en pratiquant le cumul des mandats dans le temps et dans l’espace) ou comme un laboratoire expérimental local au service d'un parti national, de manière plus ou moins déguisée en s’appuyant sur des éléments programmatiques vagues quand il ne s’agit pas purement et simplement d’incantations...

Après plusieurs temps de propositions et d’échanges, de rencontres avec les Chalonnaises et les Chalonnais, à partir de cinq thématiques identifiées, nous avons élaboré 58 propositions précises. Depuis décembre dernier, elles sont accessibles sur notre site :

https://chalon-ib.org/

Lors de notre première rencontre avec la presse en mars 2018, nous n'avons pas fait mystère de notre volonté, si les conditions étaient réunies, de nous porter candidats lors des élections municipales de 2020 pour porter un projet à la fois réaliste et ambitieux. Ce temps est venu.

Cette liste ne pourra exister qu’avec VOUS !

Rejoignez-nous pour faire vivre une autre politique à Chalon-sur-Saône ! Pour plus de solidarité, d’humanisme, de concertation, de promotion d'initiatives citoyennes des habitants

de tous les quartiers de Chalon, de vivre-ensemble qui devrait être bien plus que le simple vivre-côte-à-côte.

Pour faire de Chalon une ville ouverte, accueillante, vivante, sûre, équitable pour tous et dans laquelle

l’écologie est un thème transversal qui impacte toutes les décisions.

Aidez-nous à constituer une liste citoyenne et associative !

site internet : www.chalon-ib.org

facebook : https://www.facebook.com/chalonib/

courriel : [email protected]

siège social : 5 rue du pont de fer, 71100 Chalon-sur-Saône