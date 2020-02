MUNICIPALES - Isabelle Dechaume et Chaque Jour Chalon annoncent ...

Communiqué de presse

Dès le 21 décembre dernier, l’équipe de Chaque jour, Chalon ! s’est engagée à aller à la rencontre des habitants de Chalon en privilégiant la discussion et la co-construction du projet avec eux.

L’équipe a choisi d’installer sa permanence 8 rue de la Citadelle, au cœur de la ville. Celle-ci ouvrira dès jeudi 16 janvier tous les après-midi de 14h à 19h et son inauguration aura lieu le samedi 18 janvier de 10h à 13h. Tou(te)s les Chalonnais(es) sont les bienvenu(e)s.

Ce temps fort est ouvert à toutes et tous. Il s’agira d’un événement convivial qui permettra à toutes celles et ceux qui le souhaitent de rencontrer les membres de l’équipe et de lancer le deuxième temps de campagne : la finalisation du projet et l’écriture du programme.

Voici les différents temps de rencontres proposés par l’équipe de Chaque jour, Chalon jusqu’au 22 mars.

A notre permanence, jusqu’au 22 mars 2020, 8 rue de la Citadelle. C’est le QG de Chaque jour, Chalon ! Le lieu où il faut aller pour rencontrer

les membres de l’équipe en semaine. Pas besoin de rendez-vous, venez comme vous êtes! L’équipe organisera chaque jeudi soir, un temps convivial sans thème prédéfini. Ce sera l’occasion d’échanges informels en toute simplicité.

Chaque après-midi jusqu’à 19h (sauf les dimanches), sans rendez- vous. Il suffit de pousser la porte.

Chaque jeudi soir de 19h à 21h, temps convivial et informel avec des membres de l’équipe.

Dans nos réunions thématiques dans les quartiers, jusqu’au 21 février 2020, de 19h30 à 21h.

6 quartiers pour évoquer les principaux axes du projet, 6 occasions de discuter des propositions sur chacun d’eux dans un premier temps de réunion puis dans un second temps du projet dans sa globalité. Les habitants peuvent ainsi venir soit en fonction de la thématique proposée