MUNICIPALES - L’Alliance Écologiste indépendante, Urgence Écologie, Génération Écologie et EELV apportent leur soutien à la liste Bien Vivre à Chalon 2020 menée par Mourad Laoues

A écouter la plupart des candidats aux élections municipales, tous, ou presque, sont désormais écologistes. A Chalon comme partout ailleurs ...

Mais si l’on examine dans le détail les propositions qu’ils ont rendues publiques, à Chalon, une seule liste est authentiquement écologiste, tant au niveau des valeurs que de la méthode et de la plateforme programmatique. Cette liste, c’est la liste citoyenne Bien Vivre à Chalon 2020, menée par Mourad Laoues.

Parce que nous ne y trompons pas et parce que le rassemblement des vrais écologistes ne peut plus attendre, nous, l’Alliance Écologiste Indépendante, Urgence Écologie, Génération Écologie et Europe Écologie – Les Verts, apportons notre soutien à Mourad LAOUES et à ses colistiers.

Alliance Écologiste Indépendante, Urgence Écologie, Génération Écologie, EELV