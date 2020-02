MUNICIPALES - A Farges les Chalon, Sylvain Dumas et son équipe annoncent une réunion publique

Chers fargeoises, chers fargeois,

En 2014, vous m’aviez fait confiance pour conduire notre commune. Avec mon équipe, nous nous sommes investis durant ce mandat et nos engagements ont été tenus. Au cours de ces six dernières années, un véritable projet éducatif du temps scolaire et périscolaire tenant compte des rythmes et des intérêts de l’enfant a été mis en place et a fait toutes ses preuves. L’ensemble des bâtiments communaux a été mis aux normes d’accessibilité permettant ainsi de prendre en considération tous les types de handicap. Le virage d’une gestion communale sans pesticide a pu être pris afin de prendre soin de notre santé et de notre environnement, tout en étant fonctionnel à l’échelle de notre village. Ce ne sont que quelques exemples.

La vie d’un village est riche ; riche en découvertes, riche en rencontres, et c’est aussi l’échelon où la notion de service public prend tout son sens. Piloter une commune est un réel engagement et une vraie responsabilité, c’est pourquoi, avant de m’engager dans un nouveau mandat, je me suis assuré que les conditions seraient réunies pour assumer pleinement ces fonctions. J’ai donc le plaisir de vous annoncer que je serai à nouveau candidat au poste de maire aux élections de mars prochain.

Avec mon équipe, pour moitié renouvelée, nous aurons à cœur de mettre au centre de notre action l’intérêt général, le bien vivre ensemble, le respect de chacun, l’écoute et le dialogue. Farges ne se fera pas sans les fargeoises et les fargeois, chacun pourra s’investir. Nous vous invitons d’ores et déjà à une réunion publique afin de nous présenter, de vous exposer notre projet et d’en échanger avec vous. Celle-ci aura lieu le :

Vendredi 21 février 2020 à 18h30 à la salle des Jandelles.

Nous espérons vous y rencontrer nombreux, et dans l’attente, je reste à votre disposition aux coordonnées ci-dessus. Je vous prie de croire en mon entière implication au service de la commune et de ses habitants et je vous adresse mes plus sincères salutations.